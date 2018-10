Do rezervace velkých kopytníků u Milovic se vrátil dudek

MILOVICE Dudek chocholatý, jeden z nejvzácnějších ptačích druhů, se vrátil do rezervace velkých kopytníků u Milovic na Nymbursku. Dudek byl na pastvinách dříve pozorován opakovaně, během předchozích tří let jej ale už nikdo nespatřil. to sdělila ochranářská společnost Česká krajina v tiskové zprávě.

Letos poprvé dudka na pastvinách u Milovic zahlédla v dubnu výprava ornitologů ze Slovenska, kteří byli v rezervaci na exkurzi. Další vědci pak dudka během léta opakovaně pozorovali na pastvině zubrů u Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku.



V minulosti se dudek v těchto místech vyskytoval. Kvůli postupnému zarůstání krajiny po ukončení vojenské činnosti se však počty těchto ptáků postupně snižovaly. V okolí současné rezervace velkých kopytníků byl sice dudek i v minulých letech občas pozorován, ale až do letošního roku nebyl viděn právě v otevřených plochách, které jsou jeho biotopem.

„Ve spolupráci s ornitology jsme proto v rezervaci umístili speciální budky pro dudky. První v roce 2016, další v letošním roce,“ řekl ředitel České krajiny Dalibor Dostál. Hnízdění dudků v budkách ale zatím vědci nezaznamenali.

Rezervace velkých kopytníků mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou se letos v srpnu rozšířila o dalších 80 hektarů na 240 hektarů. Rezervace vznikla v roce 2015. Spolu se dvěma stády divokých koní ji obývají zubři a zpětně šlechtění pratuři. Rezervace se stala prvním místem na světě, kde jsou všechny tři druhy původních velkých kopytníků Evropy.

V České republice se jen za posledních 30 let snížil počet dudků o více než polovinu. Jednou z příčin úbytku dudka jsou chemikálie používané v zemědělství, včetně ošetřování domácích zvířat vysoce toxickými přípravky proti parazitům. Běžně užívané prostředky jsou totiž prudce jedovaté pro brouky a další hmyz, jehož larvy v trusu zvířat jsou významnou potravou dudků.



Kromě larev hmyzu v trusu velkých kopytníků láká dudky do milovické rezervace také pestrá nabídka další potravy. Loví například cvrčky, kterým se díky pastvě divokých koní, zubrů a praturů v Milovicích daří.