Sprostě řvát jako Ramsay nebudu, rodiče by zešedivěli, říká šéfkuchař Kašpárek k natáčení Hell’s Kitchen

Jako by všechno, na co sáhne, mělo zaručený úspěch. Šéfkuchař Radek Kašpárek si loni přidal k michelinské restauraci Field druhý podnik – s názvem 420 jej otevřel na Staroměstském náměstí přímo naproti orloji. Tím ale jeho pracovní zápřah rozhodně nekončí.

Právě se chystá na intenzivní natáčení slavné televizní show Hell’s Kitchen, v níž se profesionální kuchaři utkají o práci po jeho boku. Populární šéfkuchař ale v den rozhovoru nemá dobrou náladu – snad kvůli fázi Měsíce se necítí ve své kůži.

Potkáváme se v restauraci Field ještě před otevíračkou, a zatímco zaměstnanci vše pečlivě připravují na příchod prvních strávníků, Kašpárek mluví o své luxusní hospodě 420 i o svém zevlování na základní škole, které později proměnil v premianství.

Lidovky.cz: Budete hlavní tváří nové televizní show Hell’s Kitchen. Jak se na to chystáte?

Nevím, jestli to bude show. Myslím si, že to budou docela jatka. Tenhle pořad nemá ve světě moc dobré jméno. Duši pořadu vdechl šéfkuchař Gordon Ramsay. Viděl jsem dánské, polské, německé verze – a všichni ti kuchaři na mě působí, že chtějí Ramsayho trumfnout, být v kuchyni ještě větší hovada a hulváti.

Jsem rád, že jsme s showrunnerem Radovanem Síbrtem našli linku, po níž bych měl pořad vést. S Ramsayho Pekelnou kuchyní teď i spím – a nedívá se mi na to dobře a nemám z toho vůbec dobrý pocit.

Lidovky.cz: V originální Pekelné kuchyni se dějí až bizarnosti, že?