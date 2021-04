Určitě na tom budou lépe místa, která poskytují ubytování české klientele, říká hoteliér Viliam Sivek

Penziony a hotely musejí být kvůli vládním nařízením zavřené. Zatímco před vypuknutím pandemie patřily hotely v Česku, a hlavně ty pražské, mezi nejvíce prosperující v Evropě, v posledním roce se dostaly naopak na chvost Starého kontinentu. Hoteliér Viliam Sivek míní, že se byznys vzchopí, až budou lidé opět moci cestovat. „Sám předpokládám, že na čísla roku 2019 se hotely vrátí za tři až čtyři roky,“ říká.

Lidovky.cz: Hotely patří do segmentu, který pandemii odnesl nejhůře. Jsou kompenzace, které vláda hoteliérům nabízí, dostatečné?

Můžeme se bavit o míře dostatečnosti. Pokud se mám vyjádřit k výši kompenzací, absolutně nedosahuje na pokrytí fixních výdajů, které má provozovatel hotelů v momentě, kdy musel objekt uzavřít kvůli nouzovému stavu. Vláda se rozhodla jít cestou kompenzací části nákladů. Mnohem efektivnější, spravedlivější a zároveň méně byrokratické by bylo nastavit kompenzace z obratu za rok před pandemií. I kdyby vláda nechtěla kopírovat Rakousko, kde byly kompenzace ve výši sedmdesáti procent z obratu roku 2019, tak si myslím, že u nás by kompenzace v rozmezí třicet až čtyřicet procent obratu byla pro hotely k přežití této bezprecedentní situace dostačující. Při vládou nastavených kompenzačních balíčcích určených pro hotelový průmysl jde o podporu maximálně do deseti procent obratu před pandemií. To je pro drtivou většinu hotelů z dlouhodobého hlediska neudržitelné.

Lidovky.cz: Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie jsou restriktivní opatření potřebná. Co bylo ve vztahu k hotelovému průmyslu uděláno v této oblasti špatně?

Pro mě jako podnikatele je zdraví, a to nejen mých spolupracovníků, ale všech, na prvním místě. Tudíž chápu, že s ohledem na situaci bylo nutné sáhnout k určitým restriktivním opatřením. Když opomenu zmatky typu „káva do kelímku ano, káva do kelímku ne“ a další přešlapy, tak mně bytostně vadí, že často byla opatření vydávána ze dne na den, či dokonce z hodiny na hodinu a nebylo možné se na situaci adekvátně připravit. Určitě ke klidu nepřidalo, že od začátku pandemie má resort zdravotnictví již čtvrtého ministra. O špatně nastavených kompenzacích pro hotely jsem se již zmiňoval. Ještě bych ale dodal, že chybným krokem bylo i to, že pomoc od státu nepřicházela cíleně pro toho, kdo ji v daném místě a čase skutečně potřeboval.

VILIAM SIVEK ■ Generální ředitel rodinného podniku Sivek Hotels. Zároveň je prezidentem České unie cestovního ruchu a čestným předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR.

■ Aktivní je i jako filantrop. Sivek je spoluzakladatelem neziskové organizace Modré dveře, která poskytuje psychologickou i sociální podporu lidem v obtížných situacích. ■ V letech 2006 až 2011 byl prezidentem klubu HC Sparta Praha. Jeho synem je někdejší český hokejový útočník Michal Sivek, který nastupoval v NHL i v české extralize. ■ Viliam Sivek obdržel v roce 2016 významné ocenění. Za zásluhy v hospodářské oblasti mu prezident republiky Miloš Zeman udělil medaili.

Lidovky.cz: Co máte na mysli?

Jako příklad bych uvedl byznysovou Ostravu, Prahu a další velká města, která v létě zela prázdnotou, zatímco hotely na horách a u jezer praskaly ve švech. Přesto hotely ve velkých městech nedostaly žádnou zvláštní podporu.

Lidovky.cz: Museli jste někoho ze zaměstnanců propustit?

Bohužel, i v mé společnosti jsem byl okolnostmi donucen k redukci spolupracovníků. Byly to chvíle, které pro mě byly po třiceti letech podnikání velmi bolestivé. Musel jsem se nejdříve rozloučit se svými dětmi v rodinném podnikání a až potom se svými spolupracovníky.

Lidovky.cz: Jaká část zaměstnanců podle Vás musela opustit celý segment hotelového průmyslu?

Co se týká vnímaní celonárodního poklesu zaměstnanosti v hotelovém průmyslu, nejsem statistický úřad, abych měl přesné údaje. Odhaduji ale, že se to týká přinejmenším čtyřiceti procent zaměstnanců.

Lidovky.cz: Je situace pro hotely horší v Praze nebo v regionech?

Určitě byla horší situace v Praze než v regionech. Trochu se to vyrovnalo během zimy, kdy došlo k uzavření sjezdovek.

Lidovky.cz: Kdy se hotelový průmysl vrátí na úroveň před pandemií? Budou podle Vás v odvětví i nějaké trvalé změny?

Bude to v období, až nebe bude plné letadel a zvítězí odvěká touha lidí cestovat. Samozřejmě nejen letadly, ale třeba autem či autobusem. A to chvíli potrvá. Sám předpokládám, že na čísla roku 2019 se hotely vrátí za tři až čtyři roky. Jsem si zcela jistý, že ti, kteří budou chtít obstát, budou muset investovat do moderních technologií, vytvořit pro klienty vysoký standard služeb a brát svůj obor jako službu pro všechny hosty, kteří hotel v budoucím období opětovného rozjezdu navštíví.

Lidovky.cz: Hovoří se o tom, že až skončí pandemie, některé hotely již neotevřou. Jaké procento z nich to bude?

Nemám křišťálovou kouli, ale odhaduji, že v Praze to bude patnáct až dvacet procent a obdobné to bude i v regionech. Určitě na tom budou lépe místa, která poskytují ubytování české klientele. To se týká hor nebo jezer. O tom jsme se ostatně přesvědčili i v období školních prázdnin v loňském roce. Tehdy velká města s ubytováním turistů paběrkovala, ale jiné atraktivní destinace byly obsazené, a dokonce zdražovaly cenu za pobyt.

Lidovky.cz: Je dočasným řešením pro hotely, které se ocitly ve finančních problémech, nabídnout pokoje pro krátkodobé pronájmy?

Každý má určitou filozofii podnikání. Já jsem i s ohledem na nouzový stav myšlenku pronajmout pokoje na krátkodobé pronájmy odmítl. Přestože vím, že to někteří hoteliéři dělají.

Lidovky.cz: Říká se, že kolem hotelů krouží developeři. Oslovili také Vás s nabídkou na koupi některého z nich?

Developeři kolem hotelů určitě krouží. Oslovili i mě. Když se ale dozví, že to moje impérium je mimo jednoho hotelu založeno pouze na základě nájemního vztahu, který mám s majiteli objektů uzavřený, tak mi dávají pokoj. Co se týká ostatních, stačí se podívat na inzerci a každý uvidí, jak podnikatelé nabízejí hotely k prodeji či k pronájmu.

Lidovky.cz: Kromě podnikání máte také neziskovku Modré dveře. Čím se zabývá?

Tu otázku, která začíná slovem “máte“, nejprve upřesním. Jsem jedním ze dvou spoluzakladatelů. Já jsem se podílel spíše jako filantrop a to, že jsem prozatím předseda správní rady, není o slovu „máte“. Modré dveře mám v srdíčku hluboko zakořeněné, pomáhají lidem v těžkých životních situacích, lidem, kteří jsou v krizi, pomáhají jednotlivcům i rodinám, pomáhají dětem a odvádějí skvělou práci v rámci duševního zdraví. Je tam tým vysoce kvalifikovaných pracovníků, psychologů, krizových interventů, sociálních pracovnic, pracovníků projektového týmu s pevným zázemím. Modré dveře působí hlavně ve Středočeském kraji, ale v některých případech i mimo něj. O tom, že je za Modrými dveřmi obrovský kus práce, svědčí řada čestných cen včetně toho, že byly oceněny titulem Nejlepší nezisková organizace v ČR v kategorii velká neziskovka.

Lidovky.cz: Obrací se během pandemie na Modré dveře větší počet lidí s prosbou o pomoc?

Epidemie covidu-19 má obrovské následky u rodin a jednotlivců včetně dětí a jednoznačně se podepisuje na duševním zdraví. Je zvýšený počet středně těžkých depresí ve srovnání s dobou před pandemií. Jde až o trojnásobný nárůst počtu lidí, kteří potřebují krizovou pomoc. Někdo je psychicky odolnější, jiný zas méně. U těch, kteří nejsou odolnější, se zvládnutí dopadů první a druhé vlny pandemie tvrdě odráží na duševním zdraví. Jde o ekonomickou nejistotu či absolutní omezení svobodného pohybu, zvýšené napětí v rodinách a další stresové problémy. Tedy jednoznačně v Modrých dveřích cítíme zvýšený počet klientů, kteří potřebují pomoc v této bezprecedentní situaci.