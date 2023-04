Čím si krátíme život podle Pafka a co nedělat podle experta na mozek Beneše? Čtěte nejlepší rozhovory s doktory

Supersenior

Pavel Pafko je příklad superseniora. I když mu letos bude třiaosmdesát, denně jezdí dlouhé štreky na kole nebo na kajaku a mozek mu funguje líp než leckterému zoomerovi z generace narozené na přelomu tisíciletí. Co je podle něj klíčem k dlouhověkosti a proč žije nejvíce stoletých lidí v Praze? Odpovědi najdete v rozhovoru.

Vyzdvihuje krásu plic

Přezdívá se mu „nový Pafko“, protože se po něm stal přednostou III. chirurgické kliniky motolské nemocnice a také vedoucím českého programu transplantace plic. Špičkový hrudní chirurg Robert Lischke často a rád vyzdvihuje krásu plic. I zde zůstáváme u pražského tématu, jen v bleděmodrém (nebo černobílém?) Hned v úvodu rozhovoru pro Lidovky.cz totiž Lischke prozrazuje, jak moc černé plíce mají Pražáci.

Bojovník s demencí

Rozhovor s docentem Vladimírem Benešem, přednostou neurochirurgie motolské nemocnice, patřil k nejčtenějším prémiovým textům na serveru Lidovky.cz. Kdo by taky nechtěl vědět, co urychluje stařeckou demenci a čemu se tím pádem vyhnout? Špičkový neurochirurg Vladimír Beneš, už třetí v řadě slavné neurochirurgické dynastie, prozrazuje nejen to.

V navazujícím rozhovoru, který vznikl s časovým odstupem, mluví i tom, že existuje forma demence, která, pokud se odhalí včas, se dá poměrně úspěšně chirurgicky léčit provedením zkratové operace. O jakou formu demence se jedná a jak stárnutí mozku zpomalit?

Ochránce mozků

O mozku, jeho fungování a o tom, co může zpomalit proces degenerace, mluví i další odborník, neurolog Jakub Hort z pražské nemocnice Motol. Popisuje, jak vypadají varovné signály Alzheimerovy choroby a také proč je dobré umět cizí jazyky.

Odpověď jsou záda

Přední český fyzioterapeut Tomáš Rychnovský zase radí, co dělat, když vás bolí záda. Z pozice odborníka na principy fungování těla, včetně řetězení jeho poruch, v rozhovoru radí, jak byste měli cvičt, na co si dát pozor a jak moc je fyzické zdraví spojené s tím psychickým.

Varuje před „pastí sexu“

Poslední rozhovor, který byste neměli minout, ačkoli se nejedná o zdraví těla, je rozmluva s párovým terapeutem Honzem Vojtkem, který se mimo jiné popisuje, proč hodnotíme kvalitu našich vztahů podle sexu, čím je manželství pro všechny důležité pro celou společnost a do kdy je mozek dost plastický na to, abychom změnili zažité vzorce svého chování.