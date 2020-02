Město Ocean City. Ostrov střízlivosti uprostřed oceánu alkoholu

OCEAN CITY Žádná restaurace na promenádě v Ocean City na březích Atlantiku nemá na jídelníčku alkoholické nápoje. V přímořském letovisku v New Jersey nenajdete ani jediný bar. Sto let od počátku prohibice zůstává město stejně jako mnohé americké lokality, stále „dry“, píše agentura AFP.

„Přísný zákaz alkoholických nápojů. Pokuta 275 dolarů“, tedy asi 6300 korun. Panely po celém pobřeží varují ty, kdo by byli v pokušení otevřít si lahev přímo na pláži. Nebo ostatně i kdekoli jinde na ostrově. Ocean City s 11 tisíci stálými obyvateli, v letním období s téměř 150 000, bylo založeno koncem 19. století metodisty, kteří z něho chtěli udělat město křesťanských ctností. Je to, jak se ve Spojených státech říká, „dry town“, tedy suché město.

Výroba a prodej alkoholu tu jsou zakázány od roku 1909, tedy ještě předtím, než začalo 17. ledna 1920 v celé zemi období prohibice. Ani po jejím zrušení v roce 1933 se tu téměř nic nezměnilo. Můžete pít alkohol doma, ale musíte si ho jít koupit do obchodů s alkoholem strategicky umístěných na mostech spojujících ostrov s pevninou.

Obyvatelé, ať už pijí nebo ne, pohlížejí s jistou hrdostí na střízlivost svého města, které bylo vyhlášeno za nejlepší rodinné přímořské letovisko ve Spojených státech.



Kasina a striptýzové kluby Atlantic City, které bylo za prohibice sídlem organizovaného zločinu, jsou jen necelou půlhodinku cesty daleko.Šestadvacetiletý grafik Eric Plyler, který v dětství trávil všechny prázdniny na ostrově, vytvořil značku „Dry Island“ na šálcích, čepicích a tričkách. Inspiroval se právě prohibicí.

„Lidé si váží toho, že zákaz alkoholu zlepšuje kvalitu života, ale to neznamená, že by se rádi nenapili,“ říká mladý podnikatel a milovník domácího piva, ve svém krámku na hlavní třídě. Když jeden místní obchodník v roce 2012 nashromáždil dostatek podpisů k referendu referenda o možnosti donést si do restaurace vlastní láhev piva nebo vína, spatřovali v tom někteří hrozbu pro image města.

„Když máte tak dobrou značku, nesmíte se jí vzdát,“ vysvětluje bývalý obchodník s nemovitostmi Drew Fasy. Zcela odmítá představu, že by se Ocean City připojilo k dalším letoviskům na pobřeží New Jersey, kde vládne alkohol.



Referendum z roku 2012 o tom, zda si lze do restaurace donést vlastní láhev, město tvrdě rozdělilo. Odpůrci změny byli označováni za náboženské fanatiky.

Majitelé restaurace Captain Bob’s Chris a Sharon Hoffmanovi zase vyprávějí, jak byli kvůli své snaze o větší pružnost v přístupu k alkoholu ve městě bojkotováni. „Bylo to napjaté. Lidé si rezervovali místa, ale pak nepřišli. Rozbíjeli nám květináče, prořezávali pneumatiky,“ vzpomínají.

Respekt ke kultuře

V referendu zvítězili odpůrci alkoholu uspokojivou dvoutřetinovou většinou. Hoffmanovi však našli způsob, jak využít trhlin v zákonu o alkoholu. Stačí zaplatit deset dolarů (230 Kč) a stát se tak členem Foodies Diner Clubu. Pak si můžete donést vlastní pití podobně, jako při příchodu na návštěvu k přátelům.



Tuto koncepci úřady podporují a pozvolna se šíří po ostrově, kde najdete spíše pizzerie a rychlá občerstvení než luxusní restaurace. Ty v Ocean City téměř neexistují, protože restauratéři nemohou podávat ke svým pokrmům jinde obvyklé alkoholické nápoje.

„Proč bych měl opouštět ostrov, když se chci dobře najíst? Lidé jsou unaveni z toho, že musejí jezdit jinam,“ říkají Hoffmannovi. Zároveň však nepožadují, aby byl alkohol ve městě plně legalizován. „Je třeba respektovat kulturu,“ zdůrazňují.