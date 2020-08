Houby radši nejezte večer. Při otravě jako první pomoc poslouží aktivní uhlí

Bramboračka, smaženice, obalované i nakládané. Houby lze upravovat všemi způsoby. Češi každoročně okupují lesy, kde roste mnoho jedlých hub. Jak upozorňuje Jiřina Hrabáková z mykologického klubu v Brně, houby s největším zdravotním přínosem jsou dostupné i v obchodech.

LN Co stojí za tím, že Češi berou sbírání hub jako národní sport?

Občas si kladu otázku, jak je možné, že lesy u nás jsou v obležení náruživých houbařů. Když se rozkřikne, že rostou, tak opravdu není les, kde by se houbař nevyskytl. Myslím si, že to má co dělat především s tradicí v kuchyňském využití. Téměř všechny recepty, kde jsou houby využívány jako hlavní složka pokrmu, pocházejí z krajů hor a Vysočiny, kde podmínky žití byly nuzné a lidé místo masa využívali právě houby. S rozvojem chataření a turistiky se lidé z měst měli možnost seznamovat s regionálními recepty a objevovali i dary přírody, které lesy nabízí. Pak už je jen krůček k tomu, že děda učí vnuka, táta syna a hledání hub je silně návykové až adrenalinové. V dobách normalizace mnoho povyražení nebylo, tak se chodilo na houby. A v dobách dnešních je člověk rád, když opustí město a jde si do lesů vyčistit hlavu.

JIŘINA HRABÁKOVÁ Je členkou Mykologického klubu Brno. O houbách přednáší laické veřejnosti a také píše odborné publikace.

Během procházek lesem eviduje zřídka se vyskytující druhy, velkou radost jí udělá, pokud najde houbu uvedenou v Červeném seznamu, tedy ohroženou.

LN Jsou houby přínosem i pro zdraví?

Bezesporu jsou velkým přínosem pro náš organismus. Je to sice nízkoenergetická potravina, ale obsahují bílkoviny, vitaminy A, B, B2, tuky a minerální látky, jako jsou draslík, fosfor, vápník, železo a sodík. Pro obnovu organismu jsou velmi důležité aminokyseliny, které si neumíme vytvářet a získáváme je z potravin – hub. U nás roste mnoho druhů hub, které jsou pro naše zdraví prospěšné. Například penízovka sametonohá, která se využívá při zánětlivých onemocněních, civilizačních chorobách, stresu, nespavosti, posiluje imunitní systém, snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu. Používá se při léčbě jater a zlepšuje činnost slinivky.

Nebo boltcovitka bezová, zvaná ucho Jidášovo, se v posledních letech vrývá do podvědomí našich houbařů, ale v čínské medicíně je využívána po staletí. Posiluje psychiku, stimuluje imunitní systém, využívá se při vysokém krevním tlaku a kornatění cév. Zabraňuje trombózám, ředí krev. Zrychluje střevní peristaltiku. Využívá se také při léčbě hemeroidů a k rychlejšímu hojení ran.

Nesmím zapomenout ani na hlívu ústřičnou, která snižuje cholesterol, využívá se při léčbě aterosklerózy, u pacientů s vyšším obsahem cukru v krvi, při obezitě, při ztuhlosti šlach, kloubů a svalů. Posiluje imunitní systém, je vhodná i při léčbě popálenin, kožních chorob, alergií a křečových žil. Snižuje negativní účinky vyšší zátěže organismu. Podporuje krvetvorbu, pomáhá při uvolňování svalstva při blokádách páteře. Její konzumace je opravdu doporučena každému člověku, i těm, kteří netrpí žádnými zdravotními potížemi.

LN Dá se říci, která houba z českých lesů je nejzdravější?

Uvedla jsem tyto tři houby, protože si je lidé mohou bez problému zakoupit v obchodech nebo si je posbírat v přírodě. Je ale těžké říci, která z hub je nejzdravější. Dnes existuje řada publikací o léčivých houbách od autorů, kteří se daným tématem zabývají roky, a je na každém z nás si vybrat druh houby, která je pro náš organismus nejvhodnější.

LN Prý existuje houba, která je nejedlá, ale tak moc chuťově dobrá, že si někteří troufnou ji čas od času sníst a pak si jdou nechat vypumpovat žaludek...

Myslím, že vím, o jaké houbě je řeč, ale neznám nikoho, kdo by byl takový blázen, aby dobrovolně riskoval své zdraví. Předpokládám, že se jedná o muchomůrku zelenou. Vím od odborníků na otravy houbami, že přeživší, kteří konzumovali tuto houbu, tvrdí, že chutnější nejedli. Ráda věřím, ale zkoušet to rozhodně nebudu! On totiž výplach žaludku je velmi nepříjemná záležitost a myslím, že si mohu v našich lesích najít a uvařit mnoho velmi chutných druhů a užít si je bez výplachu.

LN Může poznat člověk po uvaření podle chuti jídla, že tam bude i nějaký nejedlý kousek? Může zkazit celé jídlo jedna jediná nejedlá houba?

Ano, je to tak. Některé druhy hub jsou pro svou palčivost nebo hořkost uváděny jako nejedlé. U palčivých druhů, jako je například ryzec peprný, se třeba mléčným kvašením palčivosti zbavíte a vznikne vám delikatesa. Ale u hub jako například hřib kříšť nebo hřib žlučník je jejich hořkost patrná i po převaření a opravdu pokazí celé jídlo. Jsou i houby, které mají výrazně jodoformový zápach, jako třeba hřib plavý, u něhož se to projevuje především při tepelné úpravě. Totéž platí pro pečárku zápašnou.

LN Houby jsou prý těžké na žaludek a zvláště děti by je neměly jíst navečer, aby je nebolelo břicho. Jak poznat, že se člověk jen přejedl hub a že nemá skutečnou otravu?

Houby jsou hůře stravitelné a jejich konzumace na noc se nedoporučuje. Pokud už se jich někdo opravdu přejí, tak to většinou pozná, je mu jen těžko a prostě vyčká, až vytráví. Při nejistotě, zda se neotrávil, je nejlepší se snažit vyprázdnit obsah žaludku.

U některých otrav je průběh rychlejší, u jiných trvá nástup nevolnosti až několik hodin či dní. Při prvních náznacích střevních potíží, zvracení či trnutí končetin je absolutně nutné se snažit vyprázdnit žaludek, okamžitě nasadit až celé balení aktivního uhlí. Postižený by neměl pít mnoho tekutin, které mohou zatěžovat již poškozené ledviny. A okamžitě by měl zamířit do nemocnice. Je dobré mít s sebou část pokrmu z hub, které jste snědli, usnadní to práci mykologa, který zjišťuje, z jakých druhů otrava pochází. Tím rychleji pak lékaři mohou začít s léčbou.