Pečené houby s dýňovou kaší. Užijte si podzim na talíři podle blogerky

Určitě to znáte sami - i když je maso častou položkou ve vašem jídelníčku a nijak se mu cíleně nevyhýbáte, ne vždy je na něj chuť. Pro tyhle situace je fajn mít v záloze pár receptů, kde maso nepotřebujete, protože hlavní roli hrají úplně jiné suroviny. Jako třeba tady houby. Po upečení spolu s balzamikovým octem se z nich stane skvělý doplněk k nasládlé dýňové kaši.

Pečené houby s dýňovou kaší



Suroviny



400 g čerstvé hub (hlíva, hřiby, žampiony atd.)

60 g šalotky



50 g špeku nebo slaniny (volitelně)



1 lžíce olivového oleje



3 stroužky česneku



1 lžička mletého kmínu



1 lžíce balzamikového octa



1 hrst čerstvé petrželky



sůl



pepř



Dýňová kaše

500 g máslové dýně nebo hokaido

1/2 lžíce olivového oleje



50 g smetanového krémového sýru (např. Goldessa, Philadelphia)



sůl



Postup: Houby nakrájejte na větší kousky, šalotku na klínky a špek na kostičky. Směs nasypte do pekáčku, přidejte sůl, pepř a olivový olej. Vše promíchejte. Vložte nezakryté do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte cca 30 minut. K houbám do pekáčku přidejte rozdrcený česnek, mletý kmín a balzamikový ocet. Vše promíchejte a vraťte na dalších cca 20 minut do trouby (společně s dýní, viz další část receptu).

Celková doba pečení houbové směsi se může mírně lišit podle toho, jaké houby použijete a také v jak vysoké vrstvě budou ležet. Tak případně čas upravte podle sebe.



Dýňová kaše: Máslovou dýni oloupejte, hokaido stačí omýt. Zbavte ji semínek a nakrájejte na kostky. Promíchejte s olivovým olejem a vložte na 20 minut do trouby vyhřáté na 180 °C. Upečenou dýni rozmixujte dohladka se smetanovým sýrem a solí.