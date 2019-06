Vyvážená strava, dostatek pohybu a spánku. Mnoha nemocem lze předejít

Nemoc může být varováním, že tělo i duše potřebuje změnu. Řada civilizačních chorob je důsledkem hektického způsobu života. Lze jim předejít. Vyvážená strava, dostatek pohybu, dodržování zásad hygieny, dostatek spánku, pravidelný režim a zvládání stresu, respektive snaha se mu celkově vyhnout. Tato pravidla určitě zná každý člověk v civilizovaném světě. Je to cesta, jak se udržet zdravý.

Přesto je dodržuje minimum lidí a důsledkem jsou civilizační nemoci, na něž po celém světě umírají miliony lidí, další miliony se kvůli nim musí léčit a užívat denně léky. Přes fatální následky léčbu část pacientů nedodržuje.



Sirup, prášek, horký drink

Když je člověk nachlazen, má tendenci se nemoci co nejrychleji zbavit, aby mohl zpět do práce. Z volně prodejných léků si mnohdy do košíku naskládá řadu léčiv nejrůznějších forem – pilulky, sirup, lék rozpustný v horkém nápoji. Jenže všechny tyto přípravky mohou mít stejnou léčivou látku. Užít vše najednou je pak život ohrožující, čemuž mají zabránit lékárníci, kteří musí pacienta řádně poučit.

Lidé ale mají zásoby léků doma, ať už volně prodejných, či na předpis. Pokud si člověk není jistý, zda může jednotlivé léky kombinovat, může se obrátit na online poradnu Znám své léky. Přestože při obyčejném nachlazení jsou lidé ochotni do sebe ládovat co nejvíce léčiv, v případě život ohrožujících nemocí ochota pravidelně užívat lék klesá.



„Obecně největšími hříšníky, co se dodržování léčby týče, jsou pacienti s vysokým tlakem, cholesterolem a diabetici II. typu. Důvodem je, že je jejich nemoc přímo nebolí ani nijak neomezuje. Neuvědomují si však, že důsledky se dříve či později projeví. V případě léčby vysokého krevního tlaku není až tak obtížné poznat, že pacient předepsané léky neužívá. Ale při léčbě zvýšené hladiny cholesterolu pacient může snížit množství některých předepsaných léků a následky se projeví až s delším časovým odstupem. Důvodem nedodržování je vcelku často to, že pacient na léky zapomene nebo nabude dojmu, že je ve skutečnosti nepotřebuje,“ popisuje své zkušenosti praktická lékařka z Lékařského domu Praha 7 Irena Sobotková.

Lékaři se tak snaží pacientům léčbu co nejvíce usnadnit. „Dobré je, když pacient užívá co nejméně tablet. Užitečné jsou léky, které v jedné tabletě kombinují dvě i tři účinné látky,“ dodává lékařka.

Stres je spolehlivý zabiják

Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby u pacientů k propuknutí nemoci vůbec nedošlo. Jak tedy předcházet civilizačním onemocněním, jako je právě vysoký krevní tlak či cholesterol, které způsobují mrtvici, infarkt myokardu, plicní embolii či žilní trombózu?

Tyto cévní nemoci jsou největším zabijákem v Česku i jinde v Evropě. Prokazatelně za nimi stojí i stres z pracovního prostředí. Neblaze se podepisuje také na stavu pacientů s cukrovkou.

„S cukrovkou jsem se začala léčit během studia na vysoké škole. Prošla jsem si nejrůznějšími fázemi. Nejprve jsem striktně dodržovala všechny pokyny a řešila všechno, co sním. Pak jsem prošla fází, kdy jsem naopak neřešila vůbec nic. Jenže pak jsem chtěla děti a musela jsem nastolit opět režim. Teď je mojí největší výzvou vyřešit složitou rodinnou situaci, která mě bohužel velmi stresuje, vyčerpává a hladina cukru mi lítá podle toho nahoru a dolů kosmickou rychlostí, ačkoliv například jídlo si velice hlídám,“ popisuje svůj stav osmatřicetiletá Dana Červená z Plzně.

Odrazem psychické pohody a obrazně vysvědčením složení jídelníčku bývá i kůže atopiků. „Někdo v jídle zhřeší a kvůli výčitkám jde do posilovny. Co bych dala za to, kdyby to bylo tak jednoduché. Pokud zhřeším v jídle já a přidá se k tomu stres z povinností, za měsíc mám kůži samý flek a mám pocit, že se uškrábu zaživa. Potraviny, které mi neprospívají, se ale věkem mění a já musím hodně přemýšlet, co jsem za poslední měsíc jedla, a vyvodit, co si budu muset příště odepřít. Pokud se nechci dostat do stavu, kdy už není jiné řešení než nasazení kortikoidů, musím zpomalit a své tělo více respektovat,“ vypozorovala Alice Krejčí z Chomutova.

Většina pacientů však změní své návyky jen na určitou dobu, a pak opět sklouzne k původnímu stylu života.

Kdo hledá odbornou pomoc

Jiné je to podle předsedy Vědecko-lékařské rady výživových poraden Svět zdraví Ondřeje Nývlta u lidí, kteří jsou opravdu rozhodnuti se svým stavem něco dělat a vyhledají další odbornou pomoc.

„Lidé se zdravotními problémy, kteří se odhodlají svěřit do rukou odborníka, jeho rady a doporučení většinou dodržují. Mají velmi dobrou motivaci – chtějí být nejen štíhlí, ale především zdraví. Jídlo je jedním ze základních pilířů, aby se člověk cítil dobře, nebo alespoň lépe. Na základě podrobného rozhovoru a nejrůznějších měření odborník pacientovi sestaví takový jídelníček, který bude schopen dodržovat celoživotně bez toho, aby se trápil hladem nebo pocitem, že si něco musí odpírat,“ říká Ondřej Nývlt.