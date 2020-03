Uzdravených je po celém světě už 100 tisíc. Jeden infikovaný koronavirem nakazí průměrně víc než tři další

Praha Téměř 350 tisíc nakažených, přes 15 tisíc mrtvých a 100 tisíc vyléčených lidí. Taková čísla nabízí statistika o celosvětové pandemii koronaviru. Nemoc Covid-19, kterou virus způsobuje, průměrně jeden nakažený přenese na více než tři další osoby ze svého okolí.

Virus se přenáší převážně formou kapének skrze sliznice. Rozsah rizika, který tento nový koronavirus představuje, lze posoudit na základě tří parametrů: podle počtu infikovaných z jednoho případu, míry úmrtnosti a míry asymptomatického přenosu, tedy přenosu bez příznaků nákazy. Uvádí to statistika Worldometers.

Míra přenositelnosti (jak rychle se choroba šíří) byla podle odhadů WHO z konce ledna mezi 1,4 až 2,5 člověka. Podle studií z Harvardské univerzity a Královské univerzity v Londýně se dá předpokládat, že jeden infikovaný člověk může dále nákazu rozšířit mezi 1,5 až 3,5 člověka. Pro porovnání - u chřipky se statistici pohybují okolo čísla 1,3, ročně na ni zemře až 650 tisíc lidí po celém světě.

Mrtvých je přes 14 tisíc, vyléčení však výrazně převažují

Úmrtnost nových případů odhadovala Světová zdravotnická organizace na tiskové konferenci konané 29. ledna na 2 %. Upozornila však na fakt, že v tuto dobu bylo příliš brzy na stanovení přesného čísla s ohledem na to, že počet nemocných po celém světě nebyl v tu dobu detailně znám. Podle epidemiologů se úmrtnost mohla měnit kvůli možné mutaci viru. V současné době je evidováno již přes 15 tisíc úmrtí. Článek však upozorňuje na fakt, že v tuto chvíli je na světě už 100 345 vyléčených pacientů.

Studie odhaluje i další data. Podle odhadů Čínské národní zdravotní komise asi 80 % osob, které zemřely, bylo ve věku nad 60 let a 75 % z nich mělo již existující zdravotní problémy, jako jsou například kardiovaskulární onemocnění a cukrovka. Mezi častěji nemocné patří muži, ze statistik WHO vyplývá, že tvoří až 71 procent. Průměrný věk nemocných je však jen 45 let, uvádí dále organizace.

Nebezpečné na šíření koronaviru je převážně to, že velký počet nakažených nemusí jevit žádné příznaky, jakými jsou teplota, kašel či dušnost. Ty se mohou objevit v rozmezí od 2 do 14 dnů. I přes jejich absenci však nakažený může virus dále rozšiřovat, píše Worldometers.

Po celém světě se koronavirem nakazilo skoro 350 tisíc lidí a přes 15 tisíc jich zemřelo. V nejhůře postižené evropské zemi, Itálii, počet obětí nákazy koronavirem dosáhl 5476, jen za poslední den se počet mrtvých zvýšil o 651. Infikovaných je skoro 60 tisíc. Přes 33 tisíc nakažených již evidují úřady ve Španělsku, kde bilance obětí nemoci Covid-19 narostla o dalších téměř 400. Rychlý růst počtu nemocných zaznamenaly rovněž Spojené státy. Dalších 129 obětí ohlásil Írán, celkem tam na nemoc zemřelo již 1685 lidí. Česká republika k pondělí evidovala 1165 nakažených, první člověk v neděli na nákazu zemřel.