Veganství a ekologie jdou ruku v ruce. Zhruba pět procent Čechů preferuje bezmasou stravu

Bezmasou stravu preferuje pět procent Čechů, další čtyři procenta jedí maso pouze příležitostně. Alternativním způsobům stravování jsou nejvíce otevření v Česku i ve světě mladí lidé, stravu s vyloučením masa mezi Čechy od 18 do 34 let preferuje deset procent. Mnoho lidí spojuje veganství s ekologií a zodpovědným přístupem k planetě. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, jehož výsledky dnes představila Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR).

Jídlo bez jakéhokoli omezení konzumuje 90 procent Čechů, podle agentury v jiných zemích Evropské unie je to 76 procent, v dalších 28 zemích světa 73 procent. Třetina Čechů, mezi nimiž byli zejména mladí ve věku od 18 do 34 let, v průzkumu uvedla, že plánuje jíst více ryb a luštěnin a méně masa a masných výrobků. Podle 46 procent dotázaných v restauracích roste nabídka rostlinných produktů.



„Vedle cukru se lidé snaží snížit spotřebu zejména masa, masných výrobků a živočišných tuků, hlavním motivátorem v tomto směru je zdravý životní styl. Ženy proti mužům častěji zmiňují také etické důvody, muži regulaci hmotnosti či zdravotní problémy. Pro třetinu lidí s VŠ vzděláním, kteří snížili nebo plánují snížit konzumaci mléka a výrobků z něj, byla důvodem ohleduplnost ke zvířatům,“ uvedl ředitel agentury Ipsos Tomáš Macků.



Lidé spojují veganství s ekologií. „Stále častěji také od vědců slýcháme, jaké negativní dopady má živočišná produkce na životní prostředí a na změnu klimatu,“ uvedla zakladatelka A-CSR Lucie Mádlová. To se odráží i v přístupu ke kosmetice. Podle výzkumu 53 procent lidí alespoň občas zjišťuje, zda je obal výrobku ekologický, a 49 procent zajímá testování výrobku na zvířatech. Podobně někteří lidé sledují módu.

Mladí lidé mají obecně větší zájem o bezmasou stravu a ekologii. „Mohlo by to znamenat, že si mladí lidé uvědomují svou společenskou odpovědnost směrem k životnímu prostředí a nejsou jim lhostejné environmentální problémy, kterým v současnosti planeta čelí,“ dodala Mádlová