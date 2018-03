Rusko si předvolává velvyslance kvůli vyhoštění diplomatů. Dorazil i český zástupce

MOSKVA/PRAHA Rusko si předvolává velvyslance států, které v rámci solidarity s Británií kvůli případu otravy Sergeje Skripala vyhostily tento týden ruské diplomaty. Ruské ministerstvo zahraničí informovalo, že jim předá protestní nótu a oznámí reciproční vypovězení jejich diplomatů. Na místo dorazil i český chargé d'affaires Petr Kroužek, který je po odjezdu velvyslance Remka pověřen vedením mise.

Velvyslanci Británie, Francie a Německa v Moskvě ve čtvrtek přijeli do budovy ruského ministerstva zahraničí. Do sídla ruské diplomacie dorazili den poté, co ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov oznámil, že Rusko vypoví stejný počet diplomatů britských spojenců, kolik jich kvůli případu otravy bývalého agenta Sergeje Skripala jednotlivé státy vyhostily.



Na čtvrteční schůzce budou velvyslanci Francie a Německa zřejmě formálně informováni, že z Ruska musí odejít čtyři francouzští diplomaté a čtyři němečtí.

Obě země shodně vyhostily po čtyřech ruských diplomatech. Důvod předem neohlášené přítomnosti britského velvyslance není podle Reuters zcela jasný. Moskva vyhoštění 23 britských diplomatů oznámila již dříve.¨



Budovu ministerstva již opustil německý velvyslanec Rüdiger von Fritsch, který prohlásil, že Rusko musí odpovědět na otázky týkající se obvinění z otravy Skripala. Řekl také, že Německo je otevřené k dialogu a že Berlín chce mít s Moskvou dobré vztahy.



Ruské diplomaty vykázaly tři desítky zemí, které společně vypověděly přes 150 Rusů. Česká republika vypověděla tři diplomaty.