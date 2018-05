Rusko zničilo laboratoře, kde vyvíjeli novičok. Snaží se zakrýt stopy, tvrdí Britové

ŠICHANY/PRAHA Institut organické chemie v Šichanech, kde byla pravděpodobně vyvinuta nervově paralytická látka s přezdívkou novičok, prochází demolicí. Konstrukce bude následně podle agentury RIA Novosti zničena v pecích a zbytky odvezeny na bezpečné místo. Britská média i odborníci vnímají tyto kroky jako snahu zakrýt stopy ve vyšetřování otravy Skripalových.

Britská média obvinila ruskou vládu ze snahy zakrýt stopy ve vyšetřování salisburského útoku na Sergeje a Juliji Skripalovi chemickou nervově paralytickou látkou známou jako novičok. Podle ruské agentury RIA Novosti totiž v současnosti probíhají demoliční práce v továrně, ve které byl jed v minulosti vyvíjen a kde byla podle Britů vytvořena látka, jež otrávila Skripalovi.



V Institutu organické chemie a technologie v malém ruském městě Šichany začaly demolice některých budov. Minulý týden to oznámil ruským médiím starosta města Andrej Tatarinov. „Institut teď po skončení programu ničení chemických zbraní, bude zničen,“ uvedl starosta

Мировые РИА Новости (Twitter) @RIA_Worldnews VIDEO: ??? ?????? ? ??????????? ???????, ???, ?? ?????? ?????????? ???, ????????????? ??????????? ???????? "???????". ????? ????????.???? ??? ????????? ????????? ????????? ??????????, ????????????? ? ???, ? ??????????? ????? ???? ?????? ????????. #Skripal h Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu Это Шиханы в Саратовской области, где, по мнению британских СМИ, производилось отравляющее вещество "Новичок". Город закрытый. Для его посещения россиянам требуется разрешение, согласованное с ФСБ, а иностранцам въезд сюда вообще запрещён. #Skripal https://t.co/8mjBgysmBo odpovědětretweetoblíbit

Do nedávna pracovalo v institutu přibližně na dvě stě místních obyvatel. Institut tvoří jen několik budov, ty podle města ale musí projít demolicí, protože v nich byly používány toxické látky a tak není možné je využívat k jinému účelu.

„V současnosti probíhají demoliční práce na budovách, všechna suť z konstrukcí následně projde vysokoteplotními pecemi,“ řekl Tatarinov s tím, že všechny zbytky z institutu musí být odvezeny na speciální místo, aby nekontaminovaly životní prostředí. V lokalitě je však možné vybudovat nové zařízení, či továrnu.

„Myslím, že vedení institutu vymyslí ve spolupráci s federální vládou nové možnosti, jak pozemky využít,“ domnívá se Tatarinov. Šichany se staly v posledních měsících exponovanou lokalitou, jelikož o nich často hovoří britská média. Podle nich byla v místním institutu vyrobena nervově paralytická látka novičok, která otrávila bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru.

I proto je částí politického spektra vnímaná demolice Institutu organické chemie, jako snaha zakrýt stopy ve vyšetřování. Budovy totiž budou srovnány se zemí ještě předtím, než budou moci vyšetřovatelé Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) zařízení prozkoumat.

Snaha zakrýt stopy

„Je to velice podivné, že Rusové se rozhodli srovnat se zemí šichanské laboratoře, místo kde v posledních letech vyvíjeli a vyráběli novičok,“ uvedl pro britský Daily Mail expert na chemické zbraně Hamish de Bretton-Gordon, který působil jako velitel chemického, biologického, radiologického a nukleárního regimentu britské armády.

„Obzvlášť podezřelé je načasování, které se zdá až cynické,“ tvrdí de Bretton-Gordon. Podle něj zbouráním výrobních laboratoří prakticky Rusové přiznali vinu, protože věděli, že pokud by se do institutu dostali vyšetřovatelé OPCW, měli by o případu jasno.

Podle starosty Šichan však bylo zničení zařízení v plánu od loňska, kdy byly zničeny veškeré chemické látky. Stejně tak i následné zničení konstrukcí v pecích a odvezení suti. To však podle odborníků nutné není, jelikož pece jsou schopny zničit veškeré látky samy o sobě.

Kauza otravy Skripalových začala 4. března, kdy byli v parku v malém britském městě Salisbury na lavičce v parku nalezeni Skripalovi. Díky rychlému zásahu lékařů a kvalitní péči byli zachráněni. Proč Skripalovi přežili útok si můžete přečíst zde.

Následný diplomatický konflikt vyústil ve vyhoštění ruských diplomatů z řady zemí EU včetně České republiky. Rusko doposud jakoukoliv angažovanost v útoku odmítá. Vyšetřovatelé OPCW však prokázali, že při útoku byl použit novičok, který vyvíjel pouze Sovětský svaz a následně Ruská federace.