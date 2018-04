Proč Skripalovi nezemřeli na místě? Pomohlo jim skupenství novičoku i lékaři

LONDÝN/PRAHA Důvody, proč se podařilo bývalému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři přežít útok extrémně toxickou látkou, stále nejsou známy. Podle odborníků však za tím stojí rychlá a profesionální práce lékařů, stejně jako množství a skupenství nervové látky novičok, se kterým se setkali.

Odpověď na otázku, proč dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija nezemřeli na následky otravy nervovou látkou zvanou novičok, se začíná postupně objevovat. Podle informací deníku New York Times totiž Skripalovi byli vystaveni jen „velmi malému množství“ toxické látky, která byla navíc v kapalném stavu.

Vědci z laboratoří Organizace pro zákaz chemických zbraní identifikovali nervovou paralytickou látku, kterou byli Skripalovi otráveni, jako novičok. Jedná se o chemickou látku vytvořenou v laboratořích a její smrtící účinky jsou nejsilnější v plynné podobě.

„Nervové látky obecně pracují nejrychleji, když jsou vdechnuty. U Skripalových šlo o vstřebání kůží. To postupuje pomalu. Znaky a symptomy přechází do hlavních orgánů postupně, což může trvat hodiny. Podle jednoho z výzkumů z období studené války na kozách, trvalo nervové látce Soman proniknout do těla a způsobit smrt celkem 48 hodin,“ vysvětlil pro server Politics odborník na bezpečnost a zbraně hromadného ničení Dan Kaszeta.

Zároveň mohla Skripalovým napomoct celá řada faktorů. Pokud například měli rukavice, mohli teoreticky snížit smrtelnou dávku na nižší. Stejně tak mohlo podle Kaszety pomoct, že si umyli ruce mýdlem.

„To by zahájilo sebedekontaminaci. Mýdlo a voda jsou velmi dobré dekontaminační prostředky proti nervovým paralytickým látkám, jak naznačují mnohé studie,“ uvádí bývalý důstojník u chemických jednotek USA a pracovník Pentagonu Kaszeta.

Novičok je podle něj vysoce toxická látka, ale smrtelnost a rychlost postupu otravy byla vždy testována jen v laboratorních podmínkách. I proto je velmi složité určit, nakolik budou Skripalovi do budoucna ovlivněni, stejně jako je složité určit, jak rychle bude probíhat léčba.

„Pokud chcete experimentálně určit smrtící účinky, tak by bylo podání protijedu, nebo dekontaminace naprosté ovlivnění výsledků,“ říká odborník. Podle něj měl každý z útoků nervovými paralytickými látkami mnohem více zraněných než mrtvých, což poukazuje na to, že při včasném zásahu lékařů jde s toxickými látkami dobře bojovat.

Není protijed

Podle ruských médií je však to, že Skripalovi přežili, jedním z důkazů, že za útokem stojí Velká Británie. Aby mohli přežít, musel jim být totiž podán protijed. I tento argument Kaszeta vyvrací.

„Ve skutečnosti žádný specifický protijed na novičok neexistuje. Existuje terapie pro krizové případy, která je stejná nezávisle na typu požité látky či množství,“ tvrdí.

Nejdůležitější je prý podání atropinu, který funguje jako univerzální protijed a pomáhá zabránit chemickým reakcím v těle otráveného. Navíc se nejedná o nikterak exotickou látku a nachází se v každé nemocnici.

Skripalovi podle Kaszety, který strávil 27 let bojem proti chemickým zbraním, byli pod dohledem excelentního týmu lékařů a proto jej ani jejich postupné uzdravení nepřekvapuje.

Skripalovi byli nalezeni 4. března v Salisbury v bezvědomí; Británie tvrdí, že byli vytaveni novičoku a že za útokem na ně je Rusko. Moskva to ale popírá.