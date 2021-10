Bytové úpravy jsou plné nejasností. Kdy potřebuji stavební povolení a co mohou namítat památkáři?

V první řadě si představme, jak bychom se asi cítili, kdyby náš soused, který se nově přistěhoval a kterého ani pořádně neznáme, započal s rekonstrukcí bez jediného slova. Je proto slušnost oznámit sousedům, co se bude v našem bytě odehrávat.

Pokud je nezastihneme doma, je možné jim vhodit lístek do schránky nebo vyvěsit na nástěnce, že se u nás koná rekonstrukce a od kdy do kdy budou probíhat práce. V některých případech takové oznámení vyžaduje domovní řád a jindy je třeba získat souhlasy sousedů pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. Může to tedy být i povinnost, nikoliv jen slušnost.