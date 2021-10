Zákon pro odvolání daru předpokládá v zásadě dva možné důvody:

Jednak jde o případy, kdy dárce upadne do nouze. To je vlastně ta jednodušší, ale méně častá možnost. Znamená to, že dárce nemá ani na základní živobytí pro sebe nebo pro toho, kdo je na něm závislý. Takovou závislou osobou může být samozřejmě potomek, ale třeba i někdo jiný, nemohoucí příbuzný nebo adoptovaný sirotek.