Darování nemovitosti je levnější proces než případné dědické řízení. Na jaké právní nástrahy si dát ale pozor?

A jak je to s darováním mimo rodinu, je také výhodné? Vše lze ošetřit – správně sepsanou darovací smlouvou předejdete do budoucna problémům a zbytečným konfliktům.



Studentka Kamila se dlouhé roky starala o nemocnou babičku. Nebyla to však její skutečná babička, ale sousedka. Kamila jí jen vypomáhala, až to přerostlo v každodenní péči. Ačkoli to Kamila vůbec neočekávala, babička se rozhodla, že Kamile daruje svůj byt. Stará paní totiž nebyla zadobře se svou rodinou, která se o ni vůbec nezajímala. Problém však byl, že se babička ani paní Kamila s nikým neporadily.