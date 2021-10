Chcete koupit nový byt od developera? Vyhněte se záludnostem, které vás mohou připravit o peníze

Už nechcete platit nájem a chtěli byste se přestěhovat do vlastního? Nebo hledáte vhodnou nemovitostní investici? Z nabídek vás nejvíc zaujal byt nebo dům od developera, který jste se rozhodli koupit. Nemovitost ale ještě nestojí, je pouze na papíře v podobě plánů, vizualizací a krásných reklam. Na co všechno si dát pozor, abyste o své úspory či investice nepřišli? Co je to vlastně smlouva o smlouvě budoucí a jak se liší od kupní smlouvy?