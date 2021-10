Koupím vaši vilu, ale vykliďte kůlnu. Kupní smlouva by měla obsahovat i seznam všeho, co nový majitel získá

Samozřejmě i zde platí, že klíčová je smluvní dokumentace s kupní smlouvou v čele. Většina nástrah od smluvních pokut po vyplacení kupní ceny je obdobná jako u jiných nemovitostí. Pojďme se tedy zaměřit na určitá specifika, na které by se jinak mohlo zapomenout.



Větší důraz dejte na jasnou specifikaci toho, co nový majitel získá. Zůstanou k dispozici kuchyňské spotřebiče? Ale co třeba zahradní nábytek? U domu je to mnohdy dost nejednoznačné a často platí, že nový majitel naopak chce, aby si starý majitel například kůlnu řádně vyklidil nebo odvezl voliéry po ptactvu. To všechno by mělo zaznít v kupní smlouvě, nejlépe ve formě seznamu. V poslední době je důležitá také studna či jiná specifika rodinných domů.