Stát vám může pomoci. Tady je 5 možností, jak získat pomoc s placením bydlení či energií

Jaké možnosti nabízí stát tuzemským domácnostem k hojení výrazně vyšších nákladů, které navíc ještě porostou? Nabízíme některé z nich.

1. ÚSPORNÝ TARIF

Aktuální pomoc od státu je plošná a stanovená tak, aby průměrná domácnost ušetřila od října do konce roku na fakturách za elektřinu zhruba čtyři tisíce korun. A to za pomoci státního příspěvku, jímž se poníží zálohy, a odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje energie, který činí 599 korun za každou MWh elektřiny.

Z tohoto hlediska by letošní příspěvek rodinám s nižší spotřebou, které elektřinou jen svítí (distribuční sazby D01d, D02d a D25d), měl činit 3500 Kč. Ostatní domácnosti, jež elektřinu spotřebují i na vaření a topení (sazby D26d, D35d, D45d, D56d a D57d), by měly dostat dva tisíce korun. O pomoc není třeba žádat, dotace poputuje dodavatelům energií a ti ji rozpočítají do záloh ve vašem vyúčtování za říjen, listopad a prosinec.