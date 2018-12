VIDEO: Jako z hororového filmu. V UFC tekly decilitry krve za vteřinu

Toronto / Praha Střet dvou dominantních bojovníků pérové váhy byl hlavním tahákem nočního galavečera UFC 231. Max Holloway byl vyzván dosud neporaženým Brianem Ortegou. A zápas očekávání rozhodně naplnil.

Od prvních chvil dominoval Holloway, jeho údery byly rychlé a přesné, ale ne a ne dostat svého soupeře do kolen. Ortega se do zápasu dostal až ve třetím kole, v němž se ráz zápasu změnil, z až neuvěřitelné dominance Hollowaye do vyrovnaného utkání.

Ortegovy údery nebyly Hollowayovi po chuti a zdálo se, že je nalomený, jenže šampion se nevzdává tak snadno, a do čtvrtého kola vletěl havajský rodák ve velkém stylu, zasypal protivníka údery a levé Ortegovo oko se začalo proklatě rychle zavírat. Jenže ani přes opravdu velkou bouli pod levým okem nechtěl dosud neporažený zápasník vzdát.

To za něj ale udělal lékař, který si jej v pauze mezi čtvrtým a pátým kolem prohlédl, a rozhodl, že již není bezpečné, aby Ortega v zápase pokračoval. I tak si ale oba zápasící borci odnesli bonus ve výši 50 tisíc dolarů za nejlepší souboj večera, k čemuž si Holloway vydělal dalších 50 tisíc dolarů za nejlepší představení večera.

Ostatně zápas Hollowaye s Ortegou byl jen třešničkou na dortu celého programu, předtím vidělo publikum v kanadském Torontu řadu výborných duelů, z nichž vybočoval hlavně střet Gunnara Nelsona s Brazilcem Alexem Oliveirou.

Tento zápas měl pod kontrolou jihoamerický zápasník, který byl v prvním kole jednoznačně lepší, ve druhém svému soupeři zlomil nos, a v tu chvíli by si na Nelsona asi vsadil jen málokdo. Jenže Islanďan ukázal, že severský národ se nikdy nenechá zlomit, strhl svého protivníka na zem a zde mu zasadil opravdu děsivý úder loktem.

Gunnar Nelson def. Alex Oliveira by submission (RNC) at 4:17 of round 2: Welterweight pic.twitter.com/QKnQRhWajp — Can'tSleepWon'tSleep (@CSWSpodcast) 9. prosince 2018

Na to konto Brazilec vzdal ještě předtím, než ho začal Nelson škrtit. Zděsil se obrovského množství krve, které se mu řinulo do očí, a raději ukázal soupeři i rozhodčímu, že pokračovat nebude.