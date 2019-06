10 minut do války s Íránem. Trump se finálním rozhodnutím mučil, prozradil svědek dramatu v Bílém domě

Washington Navenek agresivní rétorika, ve skutečnosti snaha realizovat bezzásahovou zahraniční politiku. Tak politici charakterizovali rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení útoku na Írán během noci na pátek. Celou operaci nejvyšší politik USA odvolal jen deset minut před jejím zahájením.

Donald Trump v pátek na poslední chvíli odvolal útok proti Íránu. Vojenská akce měla být odplatou za zničení amerického dronu. Ve čtvrtek totiž íránské revoluční gardy sestřelily americký stroj RQ-4 Global Hawk za 130 milionů dolarů (2,9 miliardy Kč). Podle íránských revolučních gard byl stroj sestřelen, když sbíral data nad íránskými výsostnými vodami. Americká armáda však tvrdí, že Íránci sestřelili dron v mezinárodním vzdušném prostoru.



„Bylo zřejmé, že Trump není prezident, který chce jít do války,“ prohlásil republikánský předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy James Risch. „Viděl jsem, jak se tím rozhodnutím mučí,“ dodal Risch pro CNN, který se rozhodování účastnil.



„Opravdu s tím (rozhodnutím o útoku) zápasil,“ potvrdil předseda sněmovního výboru pro ozbrojené složky, demokrat Adam Smith. Jiný státní úředník, který si nepřál být jmenován, podotkl, že Trump zvažoval pro a proti velmi vážně. Svou roli v odvolání útoku podle něj měla sehrát i skutečnost, že není jasné, jak ničivá by byla reakce Íránu.



To je podle CNN také důvodem, proč jsou rozhodnutím úder neprovést potěšeni vojenští důstojníci. Mnoho z nich dokonce útoky na tankery, k nimž se však Írán nehlásí, i sestřelení dronu - tedy dvě akce bez obětí na životech - považuje za vzkaz, že Írán chce se Spojenými státy mluvit a hlavně jednat.

Prezidentovo proměnlivé rozhodování

V rozhodnutí provést odvetný útok Trumpa podporoval jeho bezpečnostní poradce John Bolton. Tuto strategii měli také podporovat víceprezident Mike Pence a ministr zahraničí Mike Pompeo. Naproti tomu vedení ministerstva obrany se nemohlo jednomyslně shodnout s prezidentovými poradci, kteří věřili, že vojenský útok je jako odveta za sestřelení dronu přiměřený. Konečné rozhodnutí proto zůstalo na Trumpovi.

Rozhodování trvalo do té doby, než se prezident dozvěděl, jaké důsledky by americká odplata měla. „Byli jsme připraveni k odvetě ve třech různých směrech, načež jsem se dotázal, kolik lidí zemře,“ napsal v pátek Trump.

Na to dostal odpověď od svého generála, že útok by na životě ohrozil přibližně 150 lidí. „To se mi nelíbí. Nemyslím si, že to je přiměřené, “ reagoval Trump a útok deset minut před začátkem odvolal.