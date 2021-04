Amerika řeší případ ‚Floyd II‘. Zastřelení dalšího neozbrojeného černocha z rukou policie přililo olej do ohně

MINNEAPOLIS/PRAHA Rozzuřený dav převážně Afroameričanů proti policejním kordonům navzdory zákazu vycházení. Vzduchem létají kameny i zápalné lahve a lidé skandují jméno oběti policejní střelby. Takovéto scény nepokojů bylo loni po usmrcení černocha George Floyda rukou zasahujícího policisty možné vidět na mnoha místech USA. A od neděle jsou opět realitou v Minneapolisu, největším městě státu Minnesota na severu USA. Jen jméno se liší: místo Floyda je tu případ Daunteho Wrighta.

K incidentu došlo v neděli za bílého dne v lokalitě Brooklyn Center na předměstí Minneapolis a podobně jako ve Floydově kauze je i tentokrát dění díky videozáznamu a svědkům detailně zdokumentováno.



Policejní hlídka zastavila dvacetiletého Wrighta v autě kvůli podezření z banálního dopravního přestupku a přitom zjistila, že na mladého muže je vydán zatykač. Poté, co se jej policisté pokusili zadržet, nastoupil Wright zpět do svého vozu a pokusil se odjet; v ten moment jej zasahující policistka smrtelně zasáhla střelnou zbraní. Wright ještě s automobilem ujel několik bloků než vozidlo nárazem zastavilo; jeho tělo pak bylo nalezeno bez známek života.

Podle policejní verze, podporované záznamem z policejní kamery připevněné na těle, policistka Kim Potterová pravděpodobně vystřelila omylem. Tomu nasvědčují i výkřiky „taser, taser!“, které zazněly těsně před osudným výstřelem. „Mám za to, že policistka chtěla použít taser (elektrický paralyzér – pozn. red.) a místo toho pana Wrighta zasáhla kulkou,“ řekl policejní šéf Brooklyn Center Tim Gannon.

Potterové, která u policie slouží 26 let, bylo po incidentu uděleno tzv. administrativní volno, což je v podobných případech obvyklá praxe.

Hned v neděli se před policejním velitelstvím v Brooklyn Center shromáždilo několik set demonstrantů, z nichž někteří házeli na policisty kameny a zápalné lahve. Dav také poničil několik policejních aut a došlo i k omezeným případům rabování.

Podobné scény se pak opakovaly i v pondělí večer navzdory tomu, že guvernér státu Minnesota Tim Walz vyhlásil od 19. hodiny v celé oblasti Minneapolisu zákaz vycházení. Policisté proti rozčilenému davu použili slzný plyn a zábleskové granáty, zadrženo bylo asi 40 lidí.

Zřídka vídané gesto předvedli v pondělí starosta lokality Brooklyn Center Mike Elliott a minnesotský generální prokurátor Keith Ellison, když se objevili na ulici tváří v tvář demonstrantům. Starosta, který je černé pleti, ujistil protestující, že jeho úřad „udělá vše co je v jeho kompetenci, aby se učinilo zadost spravedlnosti“ zatímco Ellison demonstrantům sdělil, že jeho úřad „v žádném případě nebude věc zametat pod koberec“. Zda tato prohlášení měla na demonstranty nějaký efekt ukáží další hodiny.

Wrightův případ v komunitě Afroameričanů opět přiživil pocity, že bílá většina – včetně policistů – se k nim často chová nepřiměřeně tvrdě. Ke klidu a důkladnému vyšetření incidentu vyzvali prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová. „Modlitby nestačí, Daunte Wright tu měl být mezi námi. (...) Jeho rodina si zaslouží poctivou odpověď na to proč musel zemřít,“ napsala Harrisová na Twitter.

Ačkoli je zastřelení Daunteho Wrighta na první pohled o něco méně kontroverzní než loňská smrt George Floyda, událost zůstává nanejvýš citlivá: v Minneapolisu – v soudní budově vzdálené jen asi 15 kilometrů od místa Wrightovy smrti – totiž od března probíhá proces s expolicistou Derekem Chauvinem, který čelí obžalobě právě ve Floydově případu.



Prokuratura viní Chauvina mj. z vraždy druhého stupně, za což mu podle minnesotských zákonů hrozí až 40 let za mřížemi. Klíčovým momentem je videozáznamem i svědectvími doložený fakt, že Chauvin při zatýkání neozbrojeného Floyda více než devět minut klečel na jeho krku a sevření nepovolil ani když jej Afroameričan několikrát prosil o život, mj. slovy „nemohu dýchat“. Floyd zemřel záhy po převozu do nemocnice.

Chauvinovi právníci postavili obhajobu na tom, že Floyd údajně trpěl závažnými zdravotními potížemi a také užíval drogy. Podle jejich názoru Floydova smrt nenastala v přímé souvislosti s Chauvinovým škrtícím chvatem a zdůrazňují, že černoch kladl při zatýkání aktivní odpor. „Rozhodně to nebyl jednoduchý zápas (…) Pan Chauvin udělal přesně to, k čemu byl u policejního sboru vyškolen,“ řekl obhájce Eric Nelson.

To však rozporuje mj. názor lékaře Martina Tobina, který byl minulý týden předvolán k případu jako svědek. „Pan Floyd zemřel v důsledku nízké hladiny kyslíku,“ řekl minulý týden u soudu Tobin, své tvrzení podpořil anatomickými diagramy a dodal, že „zdravý člověk by po takovém zásahu zemřel také.“ Rozsudek v případu Dereka Chauvina se očekává do konce dubna. Zbylí tři policisté, kteří se účastnili Floydova zatýkání, budou souzeni v odděleném procesu.