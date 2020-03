Donald Trump slibuje Američanům krásné Velikonoce, jeho expert přitom hovoří o stovkách tisíc mrtvých

Ve čtvrtek předstihly Spojené státy v počtu nakažených Čínu a mají jich nejvíc na světě. Vláda také oznámila, že za týden přibylo 3,3 milionu nezaměstnaných, tedy pětkrát tolik, než byl předchozí rekord. A v New Yorku na záchranku volalo víc lidí, než 11. září 2001.



Trump chce zastavit ekonomický propad způsobem, který kritici považují za bezostyšnou snahu napomoci svému znovuzvolení. Ale čelí odporu i od některých blízkých spojenců. „Nebudeme mít normálně fungující ekonomiku, dokud budou nemocnice zahlceny a tisíce Američanů všeho věku, včetně ošetřovatelů a lékařů, budou umírat, protože jsme neudělali, co je třeba k zastavení viru,“ řekla republikánská kongresmanka Liz Cheneyová.



Koronavirus by mohl ve Spojených státech zabít 100 000 až 200 000 lidí, varoval v neděli hlavní vládní expert na infekční onemocnění Anthony Fauci, který je v koronavirovém krizovém týmu. Jak Fauci řekl v rozhovoru se CNN, nakažených by pak mohly být miliony. Dodal nicméně, jde jen o možnou předpověď, budoucí vývoj se totiž vzhledem neustále se měnícím okolnostem dá jen těžce předvídat.

Americký prezident Donald Trump se rozhodl zatím nevyhlásit karanténu pro oblast New Yorku, New Jersey a Connecticutu, které jsou pandemií koronaviru nejvíce zasaženy. Podle Fauciho o tom s prezidentem v sobotu večer v Bílém domě vedli „velmi intenzivní diskuze“. Trump se následně rozhodl vyhlásit pro dané oblasti pouze doporučení ohledně nutnosti omezit cestování.

Spojené státy registrují více než 120 000 případů nákazy koronavirem, což je nejvíc na světě. Přes 2000 lidí infekci podlehlo.

Po celé zemi guvernéři a starostové žádají Washington, aby zajistil víc plicních ventilátorů a dalšího zdravotnického materiálu a vyzývají lidi, aby zůstali doma a bránili v šíření viru. Trump reagoval nápadem otevřít ekonomiku do Velikonoc. „Budete mít plné kostely po celé zemi,“ řekl televizi Fox New 24. března. „Bude to nádherné.“

Američané tak sledují krizi na jakoby rozdělené obrazovce ukazující střet názorů a faktů, který formuje přístup federální vlády k pandemii, a také to, jaké budou vyhlídky ekonomiky a listopadové prezidentské volby.

Na jedné straně je neustálý tok pochmurných zpráv o postupu choroby v amerických městech. „Je to jako rychlovlak, protože čísla jdou nahoru velmi rychle,“ varoval demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo.

Ale pohled z Bílého domu je o hodně jiný. S pozorností pevně upřenou na své vyhlídky na znovuzvolení, Trump pořádá každý den tiskové konference, kde pravidelně bagatelizuje závažnost pandemie. Celá situace skoro připomíná frašku a minulý týden to zdůraznila otázka na světoznámého experta na infekční choroby Anthonyho Fauciho, který je v koronavirovém krizovém týmu. Na dotaz časopisu Science, jak může jako představitel „pravdy a faktů“ stát na pódiu v Bílém domě, když prezident uvádí zavádějící informace, Fauci velmi přímočaře odpověděl: „Nemůžu skočit před mikrofon a odstrčit ho.“

Někteří nejostřejší Trumpovi kritici se utěšovali, že USA aspoň nečelily za tři roky jeho vlády žádné existenciální krizi. Ale koronavirová krize ukázala, jak je prezident, který typicky reaguje výbuchy hněvu, špatně připraven na to, jak se postavit k pandemii.



„Trumpovo nevyrovnané, matoucí, sebestředné a často ignorantské chvástání vedlo ke stále sílící kritice od vědců, zdravotníků, novinářů a dalších,“ řekl profesor na Harvardově univerzotě David Gergen, který byl poradcem čtyř prezidentů od Richarda Nixona po Billa Clintona. „Myslí si, že on a jeho tým dělají úžasnou a neuvěřitelnou práci, zatímco jeho kritici si myslí, že je čím dál nebezpečnější.“

Ve čtvrtek napsal Trump guvernérům dopis s plánem, podle kterého by vláda určovala míru rizika v jednotlivých okresech a umožnila někde návrat ekonomické aktivity. Ale podle republikánského guvernéra Marylandu a předsedy sdružení guvernérů Larryho Hogana to není realistické. Chabá míra testování podle něj znemožňuje přesná rozhodnutí o rizicích v jednotlivých okresech.

Guvernérům se často věnuje i ve svých pověstných tweetech. Zde například obviňuje guvernérku státu Michigan Gretchen Whitmerovou, že „nemá nejmenší ponětí, jak příšernou pandemii řešit“.

I love Michigan, one of the reasons we are doing such a GREAT job for them during this horrible Pandemic. Yet your Governor, Gretchen “Half” Whitmer is way in over her head, she doesn’t have a clue. Likes blaming everyone for her own ineptitude! #MAGA