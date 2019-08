Kalifornie vs. Trump. Stát uzavřel tajnou dohodu s automobilkami a zpřísnil pravidla pro primárky

SAN FRANCISCO/PRAHA Příchod Donalda Trumpa do Bílého domu znamenal pro řadu Kaliforňanů prohru. V oblasti klimatu ubývaly regulace, v otázce imigrace zase přibývaly. Kalifornští zákonodárci se však rozhodli bojovat za svou vizi zeleného a otevřeného státu. A hází prezidentovi neustále klacky pod nohy.

V posledním ze sporů, které probíhají mezi současnou administrativou ve Washingtonu a jedním z nejliberálnějších států USA, se kalifornští zákonodárci rozhodli, že každý kandidát, který si přeje zúčastnit se primárek (tedy voleb, z nichž vzejdou kandidáti na prezident Demokratické i Republikánské strany) na území státu, musí zveřejnit svá daňová přiznání. A právě to prezident Trump již několik let odmítá.



Podle deníku Los Angeles Times se s téměř stoprocentní jistotou dostane tento zákon k soudu. Zákon požaduje, aby všichni kandidáti předložili daňová přiznání za posledních pět let do listopadu letošního roku, aby se mohli účastnit březnových primárek.

„Jako jedna z největších ekonomik na světě a domov každého devátého amerického voliče máme povinnost tyto informace po prezidentských a guvernérských kandidátech požadovat,“ uvedl k rozhodnutí guvernér Kalifornie Gavin Newsom. „Jsme v mimořádné době a státy mají zákonnou a morální povinnost udělat vše v jejich moci, aby zajistili, že lídři toužící po nejvyšších úřadech splňují minimální standardy.“

Prezident Trump s vysokou pravděpodobností dá tento zákon k soudu. „Ústava jasně říká, jaké jsou předpoklady pro kandidaturu na prezidenta a státy nemohou přidávat další požadavky,“ uvedl pro média Tim Murtaugh z prezidentovy volební kampaně. Trumpa nicméně norma nemusí zneklidňovat, neboť k republikánské prezidentské nominaci patrně účast v kalifornských primárkách nepotřebuje.

Klima i automobily

Nejde však o jediný kámen, který Kalifornie hodila prezidentu Trumpovy pod nohy. Podle zjištění deníku The Washington Post se kalifornským zákonodárcům podařilo podkopnout i prezidentovu snahu v oblasti automobilového průmyslu. Poté, co Trump nastoupil do úřadu, stáhl USA z Pařížské klimatické dohody a následně zvýšil hranici povolených emisí pro automobily.

Stát Kalifornie se však rozhodl nové regule bojkotovat a podržel si úroveň z doby Obamovy administrativy. Minulý měsíc pak vyjednal tajnou dohodu se zástupci čtyř největších výrobců aut – Fordem, Hondou, Volkswagenem a BMW – že na území státu budou prodávat pouze automobily s nižší spotřebou a na americkém trhu obecně se přizpůsobí kalifornským regulím. „Raději se přizpůsobí tvrdším nařízením, než aby vyráběli dva typy motorů pro jeden trh,“ vysvětlila v podcastu The Washington Post reportérka Juliet Eilperinová.

Podobně Kalifornie ponechala tvrdší regule i pro emise CO 2 . Dokonce ještě před nástupem prezidenta Trumpa do funkce se tehdejší guvernér Jerry Brown nechal slyšet, že pokud Trump omezí finance na výzkum klimatických změn, „Kalifornie klidně vyšle vlastní satelit!“

Boj s migrací

Otázka globálního oteplování však není jedinou, kde se liberální vedení Kalifornie rozchází s představami Donalda Trumpa. Prezident postavil značnou část své volební kampaně na boji s nelegální imigrací a po nástupu do funkce značně posílil pravomoci federální pohraniční stráže.

Její fungování ale do značné míry závisí na spolupráci s místními úřady a právě zde Kaliforňané odmítli spolupráci. V dubnu 2017 tak kalifornský senát schválil zákon, podle kterého nesměli státní ani lokální policisté vynakládat jakékoliv finanční zdroje na spolupráci s federálními imigračními úřady.

Podobně se také zákonodárci pokusili zablokovat i stavbu pohraniční zdi s Mexikem, kterou Donald Trump sliboval ve volbách. Případ se vlekl až k nejvyššímu soud USA a koncem července padlo rozhodnutí: vláda prezidenta Donalda Trumpa bude moci využít 2,5 miliardy dolarů (57,4 miliardy korun) z peněz ministerstva obrany k vybudování zdi podél jižní hranice USA s Mexikem. Soudci nejvyššího soudu poměrem pěti ku čtyřem hlasům.

Přestože se podle průzkumů většině Kaliforňanů nelíbí kroky Trumpovy administrativy, opustit federaci a vyhlásit nezávislost chce jen malé procento lidí. Podle studie univerzity Berkeley by pro vyhlášení nezávislosti na USA hlasovalo 44 procent demokratických voličů a pouhých 15 procent republikánů. Pro magazín Time tento stav hezky shrnut senátor Kevin de León: „Nemůžeme se odtáhnout, musíme vést.“