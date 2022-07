Srílanský prezident prchal ze země. V útěku mu zabránil letištní personál

Radžapaksa údajně zmeškal čtyři lety do Spojených arabských emirátů a s manželkou se musel potupně vrátit na nedalekou vojenskou základnu, kde se nyní ukrývá.

Dokud je prezidentem, požívá imunitu a úřady ho nemohou zatknout. Ještě před odstoupením však hodlá „odjet“ do zahraničí, aby se vyhnul možnosti zadržení. Je totiž obviněný z korupce a špatného hospodaření země. Ta se nyní nachází v bankrotu a zažívá nejhorší finanční krizi ve své historii.

Prezident rovněž čelí obvinění z válečných zločinů včetně násilných zmizení lidí či mimosoudních poprav. Tyto činy měl spáchat v době, kdy byl ministrem obrany a kdy v roce 2009 dovedl ke krvavému konci občanskou válku vedenou proti tamilské menšině. Již více než deset let se tato obvinění nemohou dostat před soud.

Na mušce jsou i další prominenti

Prezident ovšem nebyl jediným členem rodiny, který se neúspěšně snažil uprchnout. Jeho mladšímu bratrovi Basilu Radžapaksovi, který dříve působil jako ministr financí a rovněž čelí obvinění z rozsáhlé korupce, také v úterý ráno po protestech ostatních cestujících zabránili v nástupu na let do USA přes Dubaj. Zaměstnanci letiště mu odmítli využití služby zrychleného odbavení a zabránili mu v nástupu do letadla. Podle letištních úředníků se Basil Radžapaksa, který má i americké občanství, nakonec stáhl, protože situace na letišti byla stále napjatější.

Po zprávách o pokusech rodiny Radžapaksů o útěk úřady podaly návrh k nejvyššímu soudu, aby jak Basil Radžapaksa, tak i jeho starší bratr Mahinda, stejně jako předseda vlády Ranil Wickremesinghe a několik dalších prominentů nesměli opustit zemi.

Prezident Radžapaksa se dlouhé měsíce bránil tlaku veřejnosti, aby odstoupil. V sobotu poté, co statisíce demonstrantů zaplnily ulice Kolomba a obsadily prezidentský palác a kanceláře, neměl jinou možnost než oznámit rezignaci.

Od protestů však prezidenta nikdo neviděl a místo jeho pobytu zůstávalo zdrojem spekulací. S největší pravděpodobností dlí s rodinou v přísně střeženém vojenském objektu. Jeho rezignaci, která se očekává ve středu, zveřejnil nejprve předseda parlamentu, poté úřad předsedy vlády, ale žádné veřejné vystoupení prezident neučinil.

Srílanský parlament se znovu sejde v pátek a nového prezidenta budou poslanci volit 20. července. Očekává se, že přechodná vláda bude vládnout šest až osm měsíců, dokud si země nebude moci dovolit uspořádat parlamentní volby.

Nalezené bankovky

Srílanští demonstranti našli při sobotním vpádu do prezidentova paláce miliony rupií, které dostane soud. Oznámila to v pondělí srílanská policie. Dav demonstrantů vtrhl do paláce při protestu proti hospodářskému kolapsu země. Prezidenta Radžapaksu nezastihli, ale objevili nové bankovky v hodnotě 17,85 milionu rupií (1,2 milionu korun) a kufřík s dokumenty.

„Hotovost převzala policie a peníze budou předány soudu,“ řekl mluvčí. Podle AFP třiasedmdesátiletý prezident před davem v sobotu uprchl tajnými dveřmi a vojenská loď ho dopravila na armádní základnu na severovýchodě ostrova.

Situace na Srí Lance podle agentur zůstává nevyjasněná. Předseda vlády Ranil Vikremesinghe v sobotu slíbil, že odstoupí, až bude sestaven nový kabinet. V případě prezidentovy rezignace by se stal úřadujícím prezidentem premiér, kdyby odstoupili oba, pak předseda parlamentu.

V pondělí podle agentury AP devět ministrů oznámilo, že okamžitě rezignují, aby uvolnili posty pro své nástupce. Zbytek vlády chce zůstat do vytvoření nového kabinetu. Vyjednávají o něm nyní vůdci opozičních stran.

Srí Lanka v dubnu přestala splácet zahraniční dluh a vyjednává s Mezinárodním měnovým fondem o případné pomoci.

Zásoby pohonných hmot v zemi jsou téměř vyčerpány, takže vláda nařídila zavřít úřady a školy, což má zmírnit provoz a přesuny lidí.