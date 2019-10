Venezuela: z ráje do pekla. Mladí utíkají před chudobou, nemocemi a násilím

CARACAS (od zvláštního zpravodaje) Jejich rodiče a prarodiče kdysi přijížděli do Venezuely jako přistěhovalci hledající zemi zaslíbenou. Nynější mladá generace odtud dnes utíká před bídou, nemocemi a násilím.

Její automobil rezaví a kola obrůstá plevel. Stejně vypadá i vůz jejího bratra. Oba dva, Maria Elvíra a Ruben, jsou dnes ve španělském exilu, a auta tak nikdo nepoužívá.

Pro jejich babičku Lourdes Quintanaovou, která v jejich rodném Caracasu stále žije, jsou chátrající vozidla tesknou připomínkou ubíhajícího času, jež její vnoučata tráví za oceánem. Odjeli do Madridu jen na pár týdnů, které se ale nakonec protáhly na měsíce a nyní již léta.

Lourdes se ve Španělsku narodila, ale její rodiče se rozhodli utéci před diktátorem Franciskem Frankem a našli svůj nový domov právě ve Venezuele. Nejprve se usadili ve městě Maracaibo, aby se Lourdes se svým budoucím mužem posléze přestěhovala do Caracasu.

„Caracas mi učaroval svým klimatem, kulturou a samozřejmě pohořím Ávila,“ říká dnes tato téměř 85letá žena s narážkou na horský masiv, který obepíná venezuelskou metropoli a pro novodobé exulanty se stal symbolem nostalgie.

Španělsko je po latinskoamerických zemích jako Kolumbie a Peru nejčastější destinací prchajících Venezuelanů. Podle agentury Reuters nyní ve Španělsku žije 320 tisíc Venezuelanů, o azyl zde v posledních letech žádají desítky tisíc z nich. Před propuknutím venezuelské hospodářské krize v roce 2015 se počet těchto přistěhovalců ročně pohyboval jen kolem jedné stovky.

Příběh agenta Garbo

Venezuela přitom kdysi byla magnetem. Lidé sem utíkali před politickým pronásledováním, hledali zde bohatství, toužili po dobrodružství či po příjemné zemi, kde by strávili své stáří. Usazovala se zde i řada slavných osobností jako například Juan Pujol García alias Garbo, legendární španělský dvojitý agent, který přelstil Adolfa Hitlera. Podle mnohých historiků Pujol přispěl svou rafinovaností k vítězství spojenců při bitvě v Normandii.

Juan Pujol, jehož příběh je ve Venezuele dobře znám, si získal důvěru nacistů špionážní činností a sítí 27 agentů po celé Británii, které najal a vedl. Všichni tito agenti byli ale pouhou Pujolovou fantazií. Stejně jako jeho fiktivní americká armáda.

Venezuelská vlajka.

Pujol se spojeneckými agenty mimo jiné použil nafukovací tanky, jež z německých špionážních letadel vypadaly jako opravdové. Nacisté uvěřili, že se spojenci chystali k vylodění v úžině u Calais, a rozdělili tak vlastní armádu, čímž oslabili svou obranu Normandie.

Pujol se po válce odstěhoval do Venezuely a střídavě žil v Caracasu a v Choroní, oblasti ve státě Aragua proslulé bělostnými plážemi, kde po jeho smrti žili jeho děti. Ty ale Venezuelu rovněž nedávno opustily a také se vydaly do Španělska podobně jako vnoučata Lourdes Quintanaové.

Dluh vůči druhému domovu

Ona sama se zpět do Evropy nechystá. Chci tu dožít, říká. A to i přesto, že si podzim života představovala zcela jinak. Kdyby jí někdo v časech jejího mládí, tedy v 50. letech minulého století, kdy Venezuela díky objevu ropy zažívala časy hojnosti, řekl, že ve stáří zažije hlad, nedostatek léků a masivní emigraci, byla by v šoku.

„Všude se tehdy stavělo, lidé měli peníze a na dovolenou létali do Paříže. Dnes moje vnoučata utekla, aby mi zajistila léky. No není ten život jedna velká ironie?“ ptá se Lourdes a vzpomíná na éru diktátora Marcose Péreze Jiméneze, který Venezuele v 50. letech vládl, než přišel o moc během vojenského puče.

Lourdes dodnes bydlí ve výškovém domě, který byl postaven právě za Péreze Jiméneze. Za svůj život poznala řadu diktátorů. Žádný v ní ale nevyvolává takovu zlost a beznaděj jako Nicolás Maduro. Podle ní on a jeho socialisté Venezuelu „zdrancovali na generace“.

Přesto řada Venezuelanů o exilu, kam podle dat OSN odešlo od roku 2015 téměř pět milionů obyvatel země, stejně jako Lourdes neuvažuje. Především lidé nad 50 let často vyjadřují svůj dluh vůči generaci svých dětí. Cítí vinu – zatímco oni si užívali, jejich děti dnes strádají nebo byly nuceny jít do zahraničí.

„Chci pomoci svou prací postavit Venezuelu zpět na nohy,“ vysvětluje mi ve své caracaské kanceláři Oscar Noya, jeden z předních expertů na malárii. I on kdysi utekl před režimem generála Franka.

Malárii, tuto smrtelně nebezpečnou nemoc přenášenou komáry, Venezuela v roce 1961 vymýtila jako první stát na světě. Dnes symptomy malárie trpí na dva miliony Venezuelanů, odhaduje 67letý Noya.

Ve Venezuele započal svou kariéru, udělal si jméno a nakonec zde našel i životní lásku. Uchýlit se do exilu ve chvíli, kdy zemi může pomoci ochránit před epidemií, mu připadá jako zrada.

„Chápu ale mladé lidi. Stejně jako já kdysi se dnes snaží najít zemi, kde by mohli naplno žít,“ poznamenává.