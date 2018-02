Největší protest v historii? Stovky až tisíce taxikářů hrozí zablokováním pražských ulic

PRAHA Část českých taxikářů plánuje na čtvrtek nejrozsáhlejší protest v historii. V deset hodin dopoledne se sjedou na pražském Strahově, co bude dál, řidiči taxislužeb tají. Posléze ale pravděpodobně vyjedou zablokovat vybrané ulice v metropoli. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s alternativními službami Uber a Taxify.

Do čtvrtečního protestu, organizovaným Asociací koncesionářů v taxislužbě (AKT) a Sdružením českých taxikářů (SČT), by se mělo zapojit po celé republice zhruba šest tisíc taxikářů. Předem není známo, kolik přesně se jich zúčastní blokády ulic v Praze. Podle vyjádření pořadatelů by do hlavní města měli přijet i řidiči z Brna, Olomouce nebo Ostravy.

„Nikdo nic nekoná a nic zásadního se nestalo i po rozhodnutí Evropského soudu. Nelegální přepravci stále pokračují a vykonávají svou činnost,“ vysvětlil důvody stávky David Bednář, zástupce SČT. Narážel přitom na prosincový rozsudek Soudního dvora EU, podle něhož je Uber přepravní služba. Musí tak žádat o licenci a povolení podle místních zákonů zemí Unie.



Na plánované demonstraci nic nezměnilo ani pondělní setkání pražského magistrátu se zástupci dotčených ministerstev, provozovatelů taxislužeb a digitálních platforem. Primátorka Adriana Krnáčová na něm vyzvala zástupce taxikářů, ale i konkurenčních platforem ke smířlivějším postojům. Podle ní by taxikáři neměli při protestech proti alternativním službám blokovat ulice metropole, na svou stranu si prý nikoho nezískají.



„Vyžadovat řešení formou stávky je nepřípustné. Nevím, v jaké realitě ti lidé žijí, ale tím, že budou blokovat Prahu, se jejich pozice nevylepší a spíše to bude mít opačný efekt,“ komentovala Krnáčová čtvrteční akci.



Konkrétní podobu stávky zmiňované skupiny taxikářů nechtějí prozradit. Podle dostupných informací se však očekává, že zablokují ulice hlavního města a příjezdové silnice do něj.



Taxikářům se nelíbí zejména to, že řidiči Uberu a Taxify nabízejí stejné služby, ale jezdí bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nedisponují taxametry. Jejich vozidla také často nejsou opatřena názvem provozovatele a svítilnou s nápisem.

Řidiči taxi se dále domnívají, že mnoho z šoférů Uberu je zaměstnáváno načerno a řádně neplatí daně. Společnost tvrdí, že se na její řidiče vztahují stejná pravidla jako na ostatní živnostníky. Svou činnost v minulosti hájila tím, že neprovozuje klasickou taxislužbu, nýbrž slouží jako sdílená přeprava.

Úřady: Nemáme tlačítko na vypnutí

Demonstrace, jejímž symbolem se stala oranžová čtvercová samolepka vylepená na zadním skle „taxíků“, není podle taxikářů namířena proti obyvatelům metropole ani magistrátu, ale ministerstvům a vládě.



„Pokusíme se neomezovat Pražany víc, než v daný moment bude nutné. Chceme je ujistit, že se do jejich životů pokusíme zasáhnout co nejméně,“ uvedla mluvčí AKT Karolína Venclová. Řidiči taxi podle jejích slov požadují okamžitý zásah proti nelegálním dopravcům.

„My se digitálním platformám nebráníme. Chceme jediné, aby dodržovali zákon, což nyní nedodržují. Chceme zastavit službu a vypnout ji do doby, než bude splňovat podmínky pro podnikání v Česku,“ doplnil.

Stejný požadavek vznesli zástupci Sdružení českých taxikářů i na pondělní konferenci. Úředníci ovšem reagovali tak, že žádné „tlačítko“ na okamžité vypnutí nemají a musí postupovat v mezích současného zákona. Situaci nyní řeší dotčená ministerstva, která připravují novelu silničního zákona, jehož účinnost se očekává v roce 2019.

Čtvrtkem nicméně protestní akce nekončí. Potrvají i v dalších dnech, případně týdnech. Prozatím není jasné, kdy budou zcela ukončeny. „Budeme se snažit, aby skončily ve chvíli, kdy situace bude vyřešena,“ řekl Bednář.

Pražská policie v souvislosti s oznámením o demonstraci připravuje bezpečnostní opatření. Z taktických důvodů je ovšem nekomentuje. Cestující zároveň vyzvala, aby do Prahy nejezdili, pokud to není nezbytně nutné.

Ne všichni provozovatelé taxislužeb jsou však v otázce postupu proti Uberu či Taxify jednotní. Do blokády ulic se nezapojí například společnost Liftago, digitální platforma fungující na podobném principu jako Uber jen s rozdílem, že využívá licencované taxikáře. Firma má k činnosti Uberu nebo Taxify výhrady, se způsobem protestu ale nesouhlasí.



„Liftago zvolenou formu stávky skupiny taxikářů odmítá, odvátí totiž pozornost od skutečných příčin problému,“ sdělil serveru Lidovky.cz Ondřej Krátký, spoluzakladatel a ředitel české „pobočky“ společnosti.



„Tyto nadnárodní platformy (Uber, Taxify, pozn. red.) sami zákon de facto neporušují, pouze masově zprostředkovávají ilegální přepravu prostřednictvím tisíců nelegálních řidičů, kteří často svoji zákonnou odpovědnost ani daňové povinnosti neznají, nebo jde o zprostředkování prostřednictvím profesionálních flotil zaměstnávající řidiče,“ dodal posléze s tím, že řidiči tak zneužívají neschopnost státu vymáhat zákon na digitálních platformách.

Nepokoje na letišti a zablokovaná magistrála

Spor mezi oběma konkurenčními tábory se vyostřil loni v září. Skupinka taxikářů na pražském letišti lepila řidičům Uberu na auta samolepky „nelegální transport“. Protesty na letišti následně pokračovaly v další dnech, kdy před letištními terminály demonstrovalo několik desítek taxikářů. Na situaci dokonce dohlíželi i těžkooděnci. Počátkem října následovala protestní pomalá jízda v okolí letiště a protesty před budovou magistrátu hlavního města a v Brně. Další demonstrace plánovaná v Praze na polovinu listopadu byla zrušena den předem.

K rozsáhlé stávce šoféři taxislužby přistoupili už loni v únoru, kdy zablokovali pražskou magistrálu u hlavního nádraží, jednu z ústředních tepen v metropoli. Ve dvou pruzích v obou směrech stálo zhruba 200 vozů přibližně osm hodin. Policie proti nim výrazněji nezasáhla. Tehdy protestovali proti vedení radnice, maximální povolené ceně za kilometr jízdy a právě alternativním taxislužbám.



Americká společnost, která je alternativou taxi, začala své služby poskytovat v české metropoli v roce 2014, v současnosti pro ni v Praze jezdí několik tisíc řidičů. Taxikáři si na nedodržování povinností ze strany řidičů Uberu, stěžují od samého počátku.