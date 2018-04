TRČKA: Pes v restauraci? V pejskařské velmoci, jakou je Česko, běžný obraz

Filip Trčka sám sebe s nadsázkou označuje jako restauračního voyera. Ve své pracovní době (i mimo ni) chodí do restaurací Ambiente, všímá si chyb, upozorňuje na ně a pomáhá je odstraňovat. Zkušeností na to má dost – v roce 1997 nastoupil do Pasta Fresca, byl manažerem v Mánesce, později vedl servis v La Degustation Bohęme Bourgeoise. Bezmála tři roky působil také v newyorské Hospodě.