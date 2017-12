TRČKA: Spokojený číšník je základ, může rozdávat pohodu dál

Před časem jsme s manažery našich restaurací udělali krátkou anketu. Jedna z otázek byla: Co je pro vás důležité, abyste byli spokojeni v práci? Víte jak to dopadlo?

Nejčastější odpovědi byly: Pohodová atmosféra, super tým, dobré vztahy a zpětná vazba. Až na pátém místě skončilo odpovídající ohodnocení nebo poměr času stráveného v práci a volna. Vlastně mě to vůbec nepřekvapilo.

Vždyť průměrný člověk stráví za celý život v zaměstnání zhruba 90 tisíc hodin. Po spánku druhá „činnost“, která nám zabere nejvíce času. No a práce v gastronomii je navíc tak fyzicky a psychicky náročná, že bychom byli sami proti sobě si to prostě neužívat...

O čtrnáct dní později jsme se zúčastnili dvoudenní konference Happiness@Work.

Dva dny doslova napěchované štěstím. A co navíc? Štěstím v práci! Velmi inspirativní přednášky předních světových i českých odborníků, kteří se štěstím v práci zabývají dokonce i na vědecké úrovni. Zajímavé workshopy a nespočet zkušeností lidí, kteří tomuto tématu ve svých firmách věnují velkou pozornost.



Dozvěděli jsme se kromě jiného, že šťastná pracoviště jsou efektivnější, méně stresující, mají menší nemocnost a lidé v nich déle zůstávají. Štěstí v práci je dobré nejen pro zaměstnance ale i společnosti samotné.

Dozvěděli jsme se, co všechno firmy dělají pro to, aby byli jejich lidi v práci spokojení a taky to, že se jim to dlouhodobě vyplácí a vrací. No a v našem případě je pak rovnice ještě o kousek logičtější. Spokojení zaměstnanci přenáší dobrou náladu a pozitivní přístup na hosty úplně přirozeně a ti se pak s radostí vrací zpět.