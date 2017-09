Obřímu Airbusu se nad oceánem rozpadl kryt motoru. Nouzově přistál na vojenské základně

GOOSE BAY V Kanadě v sobotu nouzově přistál Airbus A380 společnosti Air France poté, co se mu nad Atlantickým oceánem poškodil jeden z motorů. Nikdo nebyl zraněn, informovalo kanadské zpravodajství CBC.

Letoun, který pojme několik stovek cestujících, mířil z Paříže do Los Angeles. Poté co se mu rozpadl přední kryt jednoho z motorů, letadlo přistálo na vojenské letecké základně Goose Bay na severovýchodě Kanady.



Na snímcích poslaných pasažéry stroje na Twitter je patrné velké poškození přední části motoru. Příčina není zatím známa. Během přistání se odlomilo od motoru ještě několik součástek.

RT @RickEngebretsen

Inflight pictures. Loud thud and a lot of vibration. https://t.co/M3tRqnY8Il



AirFrance vlucht in problemen.