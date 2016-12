Xenofobové na Romy nezapomněli. Diskuse jsou ostřejší než dřív, ukázala analýza

Nezaměstnanost, kriminalita, příživnictví nebo rasismus. Právě tyto pojmy bývají nejčastěji zmiňované na českém internetu, pokud se mluví o romské menšině. Negativně laděné a stereotypní komentáře v posledním roce tvořily 80 procent všech příspěvků, které se objevily v diskusích pod internetovými články, na sociálních sítích nebo webových stránkách v souvislosti s Romy. Na konci roku 2014 to bylo přitom „jen“ 65 procent příspěvků.



Analýzou prošly i statusy na Facebooku

„Mediální pozornost vůči Romům jako menšině byla sice v letech 2015 a 2016 zastíněna zaměřením na muslimy a uprchlíky, ale emoce jsou zároveň více negativní než dřív,“ komentuje pro server Lidovky.cz výsledky hloubkové analýzy českého internetu analytik Petr Kučera ze společnosti Yeseter, která sbírá a vyhodnocuje data o romské menšině již dva roky. Aktuální analýzu si nechala zpracovat iniciativa Hate Free Culture, která se snaží potírat nenávist vůči menšinám.

Speciální software sbíral data ze všech veřejných diskusí a v příspěvcích na internetu. Šlo o stovky domén - sociální sítě, zpravodajské weby, blogy či diskuzní servery psané v češtině. Analýzou tak prošly třeba i statusy z Facebooku či příspěvky v diskuzi pod články. „Snažili jsme se obsáhnout celý ‚český internet‘,” popsal metodologii Kučera.

Výsledky ovšem ukazují, že internetové prostředí je k Romům skutečně stále nepřátelské. „Pokud bylo téma Romové ušetřeno výrazných hypů (naměřených vrcholů viditelných například v grafu uvnitř článku – pozn. red.) , které by na něj strhávaly celospolečenskou pozornost, neznamená to nutně, že by se obraz Romů na českém internetu zlepšil,“ vysvětlil dále analytik.

Hlas samotných Romů ve virtuálním prostoru přitom zaznívá slabě. Jsou to přitom právě oni, kdo většinou stojí za pozitivně laděnými diskusemi. Jiné než negativní výroky pocházejí vedle samotných zástupců menšiny i od institucí a aktivistů bojujících za práva Romů, případně státních institucí či z akademického prostředí.

Pro celkový pohled a zobrazení popisek klikněte do grafu:



Výsledky analýzy společnosti Yeseter

Přesto jsou výsledky tristní. „Analýzy společnosti Yeseter dlouhodobě ukazují, že na rozdíl od muslimů nebo uprchlíků, kteří aktuálně stojí ve středu zájmu internetových diskutérů, se Romů v diskuzích málokdo zastane. Proto také zjištění vychází tak negativně,“ hodnotí výsledky koordinátor iniciativy bojující proti nenávisti Lukáš Houdek.

Vedle statistik a grafů o tomto jevu silně promlouvá právě i kauza ve spojitosti s oceněním kapely Ortel v anketě Český slavík Mattoni. Poté, co úspěšný romský hudebník Patrik Banga při slavnostním předávání Ortel vypískal, rázem se na jeho otevřeném facebookovém profilu objevilo více než šest tisíc komentářů, přičemž většina z nich byla nenávistná. „Jdi do plynu. Jeho prarodiče měli zabít v tom táboře,“ psali mimo jiné lidé zpěvákovi.

Podle Houdka právě tato událost ukazuje, že utichnutí nenávisti vůči Romům je jen zdánlivé. „Ve skutečnosti jsou diskuse společnosti stále živé a dokážou být velmi vyhrocené. Ukazuje, že se řada lidí pod svým vlastním jménem nebojí vzývat Hitlera, nebo posílat určité skupiny lidí do plynu. A to je děsivé,“ komentoval aktuální kauzu Houdek.

Stereotypy šíří i politici

Jaká témata se v souvislosti s Romy na českém internetu nejvíce vyskytují? „Od začátku sledování v prosinci 2014 jako nejvýznamnější témata stabilně vychází nezaměstnanost, kriminalita, bydlení, příživnictví, vzdělání a školství nebo rasismus,“ předčítá ze závěrů hloubkové analýzy Kučera.

Témata jako kultura či integrace jsou málo významná. Otázka školství a vzdělávání je pak nejčastěji spojována přímo s projevy nenávisti a dále s praktickými školami, segregací, inkluze nebo počítáním Romů ve školách.

V analýze lze ovšem vystopovat i pozitivní momenty. „Sebraná data též ukazují, že naměřené vrcholy u jednotlivých témat probíhají v různých časech, což je vlastně příznivá zpráva. Znamená to, že v českém prostředí zatím nepůsobí výrazně dominantní osobnost nebo hnutí, které by agendu vymezování se vůči jinému sjednotilo do jednotného rámce, který by zahrnoval více témat menšin současně,“ říká na závěr analytik Kučera.