Facebook a Twitter pomáhají v Houstonu. Lidé volají o pomoc přes sociální sítě

HOUSTON/PRAHA Nejen tradiční nouzová linka 911, ale i Facebook a Twitter se jsou důležitými pomocníky při zachraňování lidí před hurikánem Harvey. Ten už od víkend pustoší americký stát Texas a v následujících hodinách se situace nemá příliš lepšit. Stovky obyvatel USA tak vůbec poprvé využívají při přírodní katastrofě sociální sítě, přes něž si zkouší přivolat pomoc.

„Je v severním Houstonu někdo mající loď, kdo by mohl zachránit děti, matku, babičku, dědu a 2 psy?“ napsala na svůj Twitter jedna z obyvatelek města. Podobných statusů či příspěvků se přitom objevují stovky.

Jak připomněl server CNN, ačkoli se podobná organizace záchrany lidí v posledních letech objevila v mnoha jiných státech po celém světě, v USA je to poprvé až nyní. V roce 2005, kdy naposledy postihl americkou pevninu takto velký hurikán, totiž Twitter ještě neexistoval.



Nyní se ale sociální platformy de facto stávají místem, kde lidé hledají pomoc v reálném čase. Někteří přitom mají štěstí a odezva je téměř okamžitá. Částečnou výhodou totiž je, že status si mohou přečíst nejen samotné záchranné složky, ale i sousedé nebo další lidé, kteří mají k dispozici například čluny.

Mimo to se na sítích zapojuje mnoho neoficiálních dobrovolníků. Ti se pokouší statusy lidí propojovat přímo se záchranáři. „Když vidíte, že někdo zveřejnil status, že je na střeše s ročním, 3 a 4letým dítětem, tak musíme zvednout telefon a zkusit jim zavolat pomoc,“ říká Annie Swinfordová pro server npr.org.

Sociální sítě ale neslouží jen obyvatelům, kteří jsou v ohrožení života. Zejména Twitter totiž aktivně využívají také místní záchranáři, které přes něj zveřejňují aktuální informace. Videa a statusy například pravidelně zveřejňuje šéf houstonské policie Art Acevedo.

V posledních hodinách se nicméně povodně začaly dále zhoršovat a meteorologové očekávají, že se situace ještě nějakou dobu nezlepší. Úředníci proto zdůrazňují, že statusy nemohou nahradit klasické volání na linku 911. „Nehlaste informace na webových stránkách,“ napsala americká pobřežní hlídka. I přes toto upozornění ale zoufalí lidé sociální sítě užívají dál.

My family is still waiting for a water rescue in the attic, they can't get to roof! 6606 Reamer St

Houston, TX 77074

Please RT