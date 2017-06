Může být grilování zdravé? Stačí dodržet několik zásad

Pokud si chcete grilování užívat a neničit si přitom zdraví, musíte se řídit několika mámo pravidly. Při správném postupu jde totiž o zdravý, dokonce i dietní způsob kuchyňské úpravy. Jídlo se zkrátka nesmaží v tuku. Pro to, aby bylo možno označit grilování za zdravé, je ovšem třeba se vyhnout dvěma možným problémům.



Prvním rizikem jsou nebezpečné spaliny, které vznikají při hoření dřeva. “Při výběru dřeva na zátop je lepší volit ne-smolnaté druhy, nehodí se například borovice,” vysvětluje Václav Bartoš ze společnosti Outdoorchef. Druhým rizikem je hoření odkapávajících šťáv. Pokud k němu dochází, vznikají nebezpečné karcinogenní látky, které navíc kazí chuť připravovaného jídla. Některé druhy masa, například krkovice, jsou hodně tučné, a je tedy pravděpodobnější, že z nich bude odkapávat tuk do ohně. Zabránit se tomu dá použitím grilovacích tácků.

Gril na elektriku

Další variantou je pořídit takový gril, který myslí na zdravé grilování za vás, nebo gril elektrický. Elektrické grily mají jednu obrovskou výhodu - používat je můžete kdekoli. Na zahradě, ale i na balkonu a v interiéru.



Existují dvě základní varianty: stolní a zahradní. Stolní grily jsou poměrně malé - griluje se pomocí roštu, topného tělesa či teflonové desky. Nevýhodou elektrických grilů je atmosféra a kouzlo, které s elektřinou mizí. Navíc dnes už si můžete vyrbrat takový elektrický gril, který hlídá vše za vás. Elektrický gril Optigrill se senzorem na měření tloušťky a přizpůsobení teploty vám zajistí perfektní steak. „Elektrické grily s automatickými programy vám zaručí perfektní výsledky grilování bez připálení “ radí produktový manažér Tefalu Dušan Holec.

Grilovat můžete také na grilu plynovém. Jediné stisknutí a můžete začít. To je největší výhoda plynových grilů, u kterých odpadá čekání na to než se gril dostatečně zahřeje a bude možné grilovat. Síla plamene se navíc dá regulovat a není nutné se obávat toho, že se plamen uhasí - tak jako to hrozí u dřevěného uhlí či briket. Maso si navíc ponechá skvělou chuť a šťavnatost.