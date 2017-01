Jednoduchý a osvěžující. Připravte si citronový koláč

Svěží citrónový koláč | foto: Martina Mazalová

Znáte „citrónovou babetu“? Pro mě jsou to vzpomínky na dětství, kdy se prodávala v kulaté alobalové misce a byla prostě nezapomenutelná. Proto jsem si na webu našla pár receptů, z každého si něco vzala, něco upravila a dala se do pečení. Ve výsledku je koláč původní „babetě“ hodně podobný a moc dobrý, jen musím při příštím pečení použít menší a vyšší plech, aby byl koláč vyšší. Citronová poleva to celé pozvedla o třídu výš, a i když původní babeta byla „jen“ posypaná moučkovým cukrem, tohle je snad ještě lepší.