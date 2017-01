KOKO: Zapoměňte na chvíli na vývar. Obohaťte jídelníček o pasty do polévek

Přiznávám, že jsem vyloženě polévkový typ. A proti těm třem českým klasikám zmíněným v úvodu nemám zhola nic. Naopak. Vždyť vývary dokonce sama vyrábím a prodávám. Ale polévkové spektrum čítá tolik položek, že by byla škoda se zacyklit v receptech, které jste vařili už mnohokrát. Co se týče kupovaných past do polévek, nejraději mám miso a tom yum.



Miso pasta

Jedna z nejznámějších japonských ingrediencí by obsahově vydala na deset takovýchto článků, stále by bylo co zajímavého číst. Souhrnně se jedná o pastu ze spařených sojových bobů, která prochází fermentací pomocí různých typů přírodních kvasnic. Zákvasy mohou být z rýže, pšenice nebo ječmene. Miso pasty, které se prodávají, mají různé barvy, textury i chutě. Obecně nejoblíbenější je asi červené miso, v Japonsku známé jako mugi miso. Je velmi výrazné a sladké. Pokud ale hodláte s misem teprve začít experimentovat, doporučuji pořídit shiro miso. Je světlé a jemnější, takže to s ním nemůžete v začátcích tak přepísknout.

Veronika Koko Kokešová Foodblogerka a moderátorka pražského rádia Expres FM Veronika Kokešová se na půl roku vzdala psaní o jídle i kulinářských pořadů pro internetovou televizi Stream.cz, aby se zasoustředila na vlastní byznys. Celá věc je ale stále spojena s jídlem a natáčením videí. Začíná to horkými vývary do kelímku, pokračuje zavařovanými ve sklenicích a z nich nabízí originální street-foodové verze tradičních českých pokrmů, které prodává na trzích a festivalech. Příběh se odehrává v reálném čase, takže můžete vše i na nahlášených místech ochutnat a převzít osobně z jejích rukou.



I tak ale musíte dávkovat střídmě. Na jednu porci miso polévky postačí jedna lžička pasty. Potřebujete vývar, který necháte vařit. Ideálně nesolený, miso obsahuje soli dost, takže pokud dosolovat, tak až úplně v závěru. Pastu rozmíchejte v malém množství horkého vývaru a přidejte k tomu zbývajícímu až ve chvíli, kdy tekutina nevaří. Fermentací zde vzniká řada hodných a prospěšných mikroorganismů, které byste varem zničili.



Pak se přidává na kostičky nakrájené tofu a také mořské řasy. Místo tofu lze použít také kuřecí maso, krevety nebo houby shii-take. Její využití ale sahá mnohem dál. Míchá se s majonézou, přidává do dresinků, skvěle funguje při marinování ryb a drůbeže. Světlá miso pasta se prodává nejen v prodejnách se zdravou výživou, ale i v obchodech s asijskými potravinami. Tam a už dokonce i ve velkých supermarketech máte možnost objevit další zázrak.

Tom Yum pasta

Oproti předchozímu případu si lze s výkonným mixérem a všemi potřebnými ingrediencemi vytvořit tom yum i domácí, což má nepopiratelnou krásu v čerstvosti. Tato pasta je v kupované formě pikantní až pálivá. Záleží na výrobci. Má výraznou červenou barvu a režnou konzistenci. Opatrné dávkování platí i zde – opět na porci tak jedna kávová lžička a to ještě ne vrchovatá. Pasta obvykle obsahuje sojový olej, citronovou trávu i šťávu, šalotku, galangal, kafírové listy, chilli, cukr a sůl. Proto asi chápete, že zakoupená pasta je pohodlnějším řešením. Má konzistenci jako pesto, prodává se v malé skleničce a po otevření vydrží v lednici měsíce.

Tom Yum polévka je, myslím, přesně tím, co milovníci říznějších chutí v mrazech ocení. Chce to pak už jen rajčata, krevety nebo kuřecí maso, spoustu koriandru, případně žampiony a další citronovou šťávu. Vývar obohacený touto pastou dostává úplně jiný rozměr, ať už použijete kuřecí, zeleninový nebo rybí.