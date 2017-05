SLÁDEK: Pivo na zahrádce? Dejte si pozor na sluníčko a čisté sklenice

Už jste letos zažili ten pocit z hezkého, teplého počasí a poetiku okamžiku, kdy se poprvé v tomto roce napijete piva na zahrádce? Jestli ne, rychle to běžte napravit. Jen buďte v pozoru, je totiž pár faktorů, které tento jedinečný okamžik mohou pokazit. Nechci vás ale příliš děsit, jsou i detaily, které celý prožitek ještě pozvednou. Patří mezi ně třeba průzračně čisté, nachlazené sklo, do kterého vám ten zlatavý mok načepují nebo dokonalé umění pana výčepního. A řekl bych, že s tím se setkávám stále častěji.



Každý pivař má tu svoji oblíbenou zahrádku, na kterou nedá dopustit. V zimě chodí smutně okolo místa, kde přes léto tak často vysedává a vzývá sluníčko, ať už pálí. Jakmile se oteplí, začíná od výčepního zjišťovat, kdy plánují otevřít venkovní posezení, že už by to šlo. Pak nastane ten okamžik, kdy se venku objeví stoly a židle, pivař vesele usedne a objedná si to své první jarní pivo. Já už ho mám za sebou a stálo to skutečně za to!



Zrovna minulý týden jsem měl půlhodinku volna, sluníčko svítilo, a tak jsem si řekl, že těch 30 minut využiju smysluplně. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si jednu nefiltrovanou dvanáctku. Servírka se mě zeptala, zda chci do kelímku nebo do skla. Určitě do skla.

Podle mého názoru je zahrádka o pohodě a kráse a tam kelímky nepatří. Proti pivu čepovanému do kelímků nic nemám, pokud je dobře ošetřené. Nicméně kelímky podle mě patří spíš na velké akce jako je fotbal, hokej, rockový koncert nebo třeba na plovárnu, kde by se pivnímu sklu nedostalo zasloužené péče. Zahrádka je zkrátka něco, na co se pivař těší celou zimu, a proto si zde zaslouží čepované pivo největší kvality a do skla.



Pavel Zítek Sládek Pivovaru Gambrinus - pracuje zde téměř čtyřicet let, během nichž i sám pivo vařil. Dnes má na starosti jak kvalitu piva vycházejícího z pivovaru, tak i osvětu o něm v restauracích, učí také správnému čepování piva. Zároveň přednáší na odborných školách o pivovarnictví a péči o pivu v gastronomii.



Dobrá pěna udrží i minci

Pro dokonalý zážitek musí být pivní sklo před čepováním čisté, mokré a nachlazené. A víte proč? Aby nepadala pěna, pivo nezvětrávalo a udrželo si dobrou teplotu. Když sedíte na zahrádce, všimněte si také, kde stojí výčepní pult. Pokud pivo čepují venku, pak si pohlídejte, jestli náhodou na výčep nesvítí slunce, pokud ano, pivo si rozhodně nedávejte. Z rozpálených pivních trubek správně vychlazené pivko nepoteče.

Sledujte ale i techniku čepování. Mělo by se čepovat na jeden maximálně dva zátahy, jinak pivo nemá říz. Vytratí se z něj ty bublinky, které lechtají na jazyku. Zpočátku se pivo spoušti po stěně v úhlu 45°, v závěru se půllitr narovná. Vznikne tak krémově smetanová, konzistentní pěna, bez velkých bublin, která rychle nespadne a pivo chrání před zvětráním. Víte, jak se takové dobrá pivní pěna pozná? Kdysi k testování sloužil padesátník, dnes to můžete zkusit s korunovou mincí. Je to větší výzva, ale um pana výčepního to skvěle prověří. Pokud pěna minci udrží, můžete si být téměř jistí, že si na pivu pochutnáte.

Správné čepování, slunce a čistota. Pokud si pohlídáte tyto aspekty, na pivku na své oblíbené zahrádce si dozajista pochutnáte. To mi můžete věřit.