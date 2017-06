SOMELIÉR: Může být víno z krabice kvalitní?

Asi vás napadne, že jsem se zbláznil, sommelier, který si „prolévá hrdlo“ nejdražšími víny a pak tady mluví o vínu v krabici... Ale není krabice jako krabice! Je třeba si uvědomit, že podle statistik se už takřka 50 % světové produkce vína, plní právě do těchto obalů. A nemusí to hned předznamenávat sníženou kvalitu vína. Naopak, díky oblíbenosti Bag-in-boxů můžeme vysledovat i stoupající kvalitu „náplně“.

Ano, máte pravdu, ta opravdu skvělá a velká vína s velkým V, se do tohoto typu obalu neplní a nikdy plnit nebudou, ale zůstaňme nohama na zemi. Kolikrát za týden, měsíc či rok, si opravdu dopřáváme takováto krásná vína? Mnohem častěji nám jde spíš o příjemné, pitelné víno na večerní popíjení nebo jen sklenku v obědu či večeři.



Jaro je za námi a léto je v plném proudu, prázdniny se kvapem blíží a mnoho z Čechů pořád míří za svojí dovolenou na chatu či chalupu, případně na výlety autem po krajinách okolních. A popravdě je mnohem praktičtější, nejen co se týče váhy, ale i prostoru, vzít s sebou 1 či 2 bag-in-boxy, než několik kartonů vína. Nehledě na jednodušší přepravu, i způsob likvidace

V současné době se i v České republice objevují nová vína v tomto praktickém balení, takže nejde již jen o bývalou kategorii stolního vína, ale můžete si dnes koupit v BiB balení i vína apelací jako jsou Chablis nebo Chateauneuf-du-Pape. Ovšem, nejen tato jména, mohou to být třeba i svěží bílá a červená vína z Itálie nebo i z Nového světa. Výběr je poměrně veliký a to i v několika cenových hladinách, každý si může najít to své.

Sám jsem se před časem zúčastnil testu – hodnocení kvality vín právě v balení Bag-in-box – a musím přiznat, že jsem byl mile překvapen dobrou kvalitou vín. Je možné, že to bylo i proto, že jsem k hodnocení přistupoval s určitou nedůvěrou a neočekával nic světoborného, a právě o to víc bylo moje překvapení, ale i přesto můžu s klidným svědomím tato vína pro onu každodenní spotřebu směle doporučit.