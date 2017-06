‚Umřela v náručí snoubence.‘ První známou obětí útoku v Londýně je Kanaďanka

První ze sedmi obětí londýnského útoku, jejíž identita byla zveřejněna, je Kanaďanka Chrissy Archibaldová. Podle informací příbuzných zemřela po zásahu dodávkou.

„Truchlíme nad ztrátou naší krásné a milující dcery a sestry. Měla v srdci místo pro každého a věřila, že každý by měl být respektován,“ uvedla v prohlášení rodina Kanaďanky. Do Londýna se přestěhovala za svým snoubencem Tylerem Fergusonem.

„Je zničen na milion kousků. Držel ji a sledoval, jak mu v rukou umírá,“ uvedla podle agentury AP na Facebooku sestra snoubence Cassie. Před tím, než se za nastávajícím manželem přestěhovala do Evropy, pracovala Archibaldová v Kanadě v ubytovně pro lidi bez domova. Rodina proto požádala veřejnost, aby přispěla na chod tohoto zařízení.

Nešťastnou událost komentoval i kanadský premiér Justin Trudeau. Dle vlastních slov má „zlomené srdce“ z toho, že jednou z obětí byla kanadská občanka.

‚Nemůžu to sledovat‘

Jedním z hrdinů sobotní noci je ekonomický novinář listu Sunday Express Geoff Ho. Zotavuje se ze zranění poté, co se útočníkům postavil. „Nevím, jestli to bylo hloupé, nebo vznešené vyskočit z hospody a postavit se jim. Ale když dva zbaběle zaútočili na vyhazovače před podnikem, řekl jsem si, že to nemohu nečinně sledovat,“ napsal na sociální síť Facebook z nemocničního lůžka.

Britská média muže označila za experta na bojová umění, který se specializuje na Kung Fu a kickbox. Zveřejnila také video, na němž je vidět, jak je novinář v poklidu veden policistou k sanitce držíc se za krk, kam jej zasáhl nůž jednoho z teroristů.

Zraněni byli také čtyři Australané. Dva z nich útočníci pobodali do krku, tito zranění se zotavují, jeden je na cestě do vlasti, uvedl australský premiér Malcolm Turnbull. Vláda má podle něj „skutečné obavy“ o další dva zraněné Australany. Více ale Turnbull neupřesnil.

V neděli nový francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian oznámil, že při atentátu zahynul jeden Francouz. Zraněno bylo podle něj dalších sedm Francouzů, z toho čtyři vážně, a jeden se stále pohřešuje. Podle britských médií utrpěli zranění i dva Novozélanďané a jeden Němec. Češi mezi oběťmi ani zraněnými nejsou, řekla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Mezi zraněnými jsou také čtyři příslušníci britské policie. Jeden z nich, dopravní policista, je na tom podle serveru BBC News „vážně špatně“. Postavil se totiž útočníkům s pouhým obuškem. V kritickém stavu je i další příslušník londýnské policie a hráč rugby, který byl mimo službu. Ač sám neozbrojený, srazil jednoho z útočníků k zemi rugbyovým zákrokem a následně utrpěl vážná poranění. List Daily Mirror na webu uvedl, že s útočníky bojoval, dokud nepadl k zemi.