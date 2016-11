Ruská státní televize Channel One později ve své reportáži informovala, že auto nejspíš vcuclo bahno na dně závrtu. Podle jejích informací také představitelé Ufy slíbili majitelce zmizelé Lady, že mu koupí nový vůz.

Podle místního webového portálu Ufa1.ru však majitelka se svým manželem nejdříve nevěděla, na koho se obrátit s žádostí o pomoc. „Každý ukazuje prstem na toho druhého. Nikdo ale nechce sestavit prohlášení, které by nám umožnilo obrátit se s celou věcí na soud,“ řekla Larisa Krašeninnovkovová s tím, že policie odmítla založit oficiální zprávu o případu.

Pracovníci společnosti, která se snažila auto vytáhnout, majitelce vozu řekli, že jej nejspíše odnesl proud podzemní vody. Ten měl způsobit i propad vozovky samotný.

V ruské Ufě se propadlo auto do závrtu, zůstala po něm ale jen prázdná díra.

„Už před dvěma měsíci se nám ve stěnách domu objevily trhliny. Terén pod námi se hýbe a my po tom posledním incidentu nevíme, co čekat dál,“ vyjádřila Krašeninnovkovová obavy, že posuny půdy mohou ohrozit její dům, u nějž zmizelá Lada parkovala. V sousedství, kde leží pozemek poškozené, se přitom prý problémy s nestabilním podložím datují až zpět do devadesátých let.