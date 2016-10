Zprávy dne podle editora: trable kopírujícího Chovance i pohled do luxusní Deppovy kuchyně

Václav Havel, který zemřel skoro před pěti lety, by se ve středu dožil osmdesáti let. Vašku, vrať se! napsala bývalá první dáma Dagmar Havlová na obří rudé srdce, které bylo odhaleno na novém pražském náměstí Václava Havla u Národního divadla. Více zde:

Piazetta Národního divadla nese nový název: náměstí Václava Havla. Na srdce napsala Dagmar Havlová vzkaz „Vašku, vrať se! Dáša“.

Do problémů se dostal ministr vnitra Milan Chovanec, Piráti přišli s tím, že opsal diplomku na plzeňských právech (už zase ta prokletá plzeňská práva...!). Chovanec zareagoval popuzeně, jde podle něj o předvolební boj a navíc přispěchal s pozoruhodným vysvětlením. To, že zkopíroval celé pasáže v úvodu své práce prý na straně 45 přiznává.

„Když se na tu bakalářkou práci podíváte, tak když Chovanec používá citace v textu, odkazuje na zdroje, které má vzadu – v jiných částech, ale ty první stránky prostě okopíroval ze studentského webu pro výpisky k maturitě,“ říká pro server Lidovky.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš. „V okopírovaném úvodu to však nemůže alibisticky hodit na ten odkaz, který je podle něj na straně 45. Každý pedagog mu to omlátí o hlavu.“

Během dne jsme přinesli tyto zprávy:

Řidiči využívající aplikaci Uber tvrdě narazili při magistrátní kontrole. V pátek 23. září si inspektoři zavolali jedenáct těchto „taxíků“. Deset šoférů zřejmě čekají vysoké pokuty kvůli chybějícím oprávněním, jeden z řidičů raději inspektora vysadil. Došlo i na zablokování klientských účtů.

Ve sportu na sebe upozornily ženy. Krásné tenistce Marii Šarapovové svitla naděje, na kurty by se mohla vrátit dříve, rozhodla o tom sportovní arbitráž. To chybující asistentka dostala trest na 4 zápasy. Pořád je ale jednou z nejlepších, zní z komise rozhodčích. „Sama Lucie připustila, že to byla chyba. Myslela si, že hráč Sparty hrál úmyslně, že to nebyla jen teč. Když to viděla v televizi, přiznala, že to byla její chyba. Navíc Hyčka bránil ve hře brankáři, už kvůli tomu se měl ofsajd mávat,“ řekl šéf komise Michael Listkiewicz. A sexistické výroky sparťanů na adresu paní rozhodčí řeší už i v USA i Anglii - více zde.

