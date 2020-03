Koronavirus stáhne Evropu do recese. HDP se ale vrátí k růstu, míní viceprezident ECB

Madrid Negativní hospodářské dopady koronaviru stáhnou evropskou ekonomiku do recese, ve druhém pololetí by se však měl hrubý domácí produkt (HDP) vrátit k růstu. V rozhovoru se španělskou televizí La Sexta to řekl viceprezident Evropské centrální banky (ECB) Luis de Guindos.

„Domnívám se, že první pololetí bude velmi špatné. Evropa vstoupí do recese,“ řekl de Guindos. „Věřím ale, že ve druhém pololetí uvidíme růst,“ dodal. Prohlásil také, že ECB učiní vše potřebné v boji proti ekonomickým dopadům koronaviru, a poukázal na potřebu zabránit v Evropě dluhové krizi.

Recese se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu ekonomiky za sebou. Firmy jedou na nulu, každý den navíc je zdrcující. Všichni jim teď musí ulevit, říká ministr Havlíček ECB už v reakci na koronavirovou krizi ohlásila řadu stimulačních opatření, včetně rozsáhlých nákupů dluhopisů a nabídky mimořádně levných úvěrů pro komerční banky. Snaží se tak udržet náklady podniků i vlád na půjčky na nízké úrovni, poznamenala agentura Reuters. Člen Rady guvernérů ECB Ignazio Visco v pondělí uvedl, že dosavadní kroky centrální banky jsou prozatím dostatečné. Dodal nicméně, že v případě potřeby je ECB připravena podniknout další opatření, včetně rozšíření nákupů dluhopisů. Evropská komise minulý týden předpověděla, že ekonomika Evropské unie v letošním roce kvůli koronaviru pravděpodobně klesne zhruba o procento. Ještě minulý měsíc přitom očekávala nárůst o 1,4 %. V loňském roce růst ekonomiky EU zpomalil na 1,5 z předloňských 2,1 %.