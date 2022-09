LEAGLEONE: Právo nás nemá řídit, má být oporou

Druhá skupina říká, že nejdřív se společnost shodne na nějakých pravidlech a teprve pak následně právo tuhle shodu zachytí do paragrafů. Do které skupiny se řadí exministryně spravedlnosti Daniela Kovářová? A kdo podle ní může za to, že české zákony obsahují příliš mnoho zmetků, které vedou k různým výkladům?

„Zákonů je tolik, že je normální obyvatelé vůbec nečtou, vůbec je nesledují. A jsou navíc tak složitě napsané, že by jim stejně neporozuměli. Představa, že si někdo přečte paragraf, zapamatuje si ho a druhý den se podle něho začne chovat, ta je prostě úsměvná. Lidé se nechovají podle zákonů, ale podle toho, jak je to naučili doma. A když vyrostou, tak se pak chovají podle toho, jak vidí, že se chovají ti ostatní,“ říká advokátka Kovářová.

A dodává: „Problémem je velké množství zákonů. Říká se, že u nás existuje několik milionů zákonů, různých právních norem. To znamená, takové zákony nemůže nikdo znát, dokonce ani my právníci se v nich velmi často neorientujeme. Dříve taky byla legislativa, tvorba zákonů, doménou moudrých starců, kteří měli obrovské zkušenosti a dokázali vše propojit. Přesně věděli, jak nový zákon ovlivní ty zákony stávající. Dneska bohužel je ta doba jiná.“

