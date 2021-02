V Německu panuje přísná disciplína. Roušky se musí nosit i na parkovišti u supermarketů, říká Čech

Praha Karel Kašpar žije v Německu již několik let a pochvaluje si, že zde lidé nařízení dodržují a vládě důvěřují, ačkoli jsou z pandemie již všichni unavení. "Ve spolkové zemi Hessensko, nedaleko města Fulda jsou na parkovištích před obchody cedule, které zákazníky upozorňují na to, že si mají roušky nasadit i zde, ještě než vejdou do obchodu," popisuje, jak to běžně v ulicích vypadá.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Německu vypadá a jaká opatření zde platí?

Na celou zemi se vztahuje zákaz vycházení mezi devátou hodinou večerní až pátou ranní. Samozřejmě, že platí některé výjimky. Můžu uvést například rychlou akutní lékařskou péči nebo doprovod nemocného, cestu do zaměstnání a podobně. Od začátku listopadu minulého roku se nesmí sportovat, jak je běžné.

Společně se svou pětiletou dcerkou jsme o víkendu navštívili před uzavřením sportovišt nejdříve bazén a a následně jsme si byli na zimním stadionu zabruslit. Jsem také členem badmintonového klubu Lauterbach. Naposledy jsem si zahrál ve sportovní hale čtyři dny před uzávěrou. Tehdy se většina členů domnívala, že je to skutečně na zhruba čtyři týdny a před Vánocemi se znova vše otevře. Lidé jsou tak závislí pouze na venkovních aktivitách, ale nikoli hromadně, ale pouze v omezených skupinkách po dvou. To se týká na příklad i procházek. Konzumace alkoholu na veřejnosti je po celý den zakázána.

Co se týká dalšího života, například nákupů, tak se roušky všude nosí. Už i na parkovištích před supermarkety jsou lidé upozorňovaní cedulkami. I při manipulaci s vozíkem nebo ukládání nákupu do auta je musíte mít na sobě. S novými opatřeními od zhruba poloviny ledna všechny obchody omezily otevírací dobu do 21hodin. Jeden konkrétní obchod se snažil jít o něco dál a posledního zákazníka pouští dovnitř do půl deváté večerní, tak aby poslední zákazník nejpozději do 21 hodin supermarket opustil. Služby jako pošta, roznáškové služby, mobilní pečovatelské služby fungují. Ostatní - mezi nimi třeba domovy důchodců se stále přísně dodržují všechna stávající hygienická pravidla. V budoucnu by příbuzným mohl do zařízeních v Hessensku umožněn vstup po negativním testu na covid.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Neplatí to stoprocentně jako nikdy. Ale zde v Německu převládá místy až nadprůměrná důvěra a respekt k vládním úřadům, nařízením a vůbec vyhláškám všeobecně. V některých případech bych si troufl tvrdit až nezdravá. Večer po 21 hodině skutečně není na ulicích venku vidět ani živáčka. Několik málo aut projede, ale jsou to výjimky.

Lidovky.cz: Jaká nařízení platila o Vánocích?

Platilo důrazné doporučení, aby se soukromé setkání s přáteli, příbuznými a známými omezilo na vlastní domácnost a případně ještě jednu další rodinu, v každém případě šlo o maximálně pět lidí s minimální vzdáleností na maximálně půldruhého metru z různých domácností. Děti do 14 let se nezapočítávaly. Společný pobyt ve veřejném, venkovním prostoru šel s vlastními příbuznými a až čtyřmi dalšími osobami z rodinného kruhu nebo známými.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Zde v Hessensku v oblasti Vogelsbergkreis obyvatelé očekávají v napětí, jaký směr události naberou. Německo je složeno ze 16 spolkových zemí a ty se rozhodují rozdílně podle vývoje. Sitauce zde odpovídá geografické poloze, nacházíme se přesně uprostřed. Nejsme na tom ani nejlépe, ale ani nejhůře ve srovnání s ostatními.

Lidovky.cz: Jak se v Německu staví k vakcíně a jak je to s dostupností?

Vakcína představuje pro mnoho lidí velkou naději a drtivá většina v ní vidí klíč k vysvození od veškerých restrikcí. Jsou slyšet hlasy, aby si člověk případnou hospitalizaci, pokud se nenechá naočkovat, hradil sám. Čili jistý nátlak k vakcinaci populace je zřejmý. Jedno z nejčastějších přání k novému roku bylo v podobě kreslené MMS zprávy zobrazení číslovky 2020, přičemž poslední číslici znázorňovala nula ve tvaru viru, který nechce ustoupit. A jedničku ztvárnila injekční stříkačka, která do nuly stříkne svou dávku, a tu tak zničí a poté se postaví na její místo.

Lidovky.cz: Dokázal byste porovnat situaci mezi oběmi zeměmi?

Jeden příklad za všechny. V půli ledna jsem se chystal poprvé s dcerkou vyzkoušet lyže, které dostala pod stromeček. Nedaleko Lauterbachu se nachází oblast, která se jmenuje Hoherodskopf, kam přijíždějí si lidé zalyžovat nebo zaběžkovat. Někteří dokonce až z Frankfurtu.

Ovšem zastupitelstvo oblasti Vogelsbergkreis se rozhodlo, že s účinností od 11. ledna začne hlídat všechny tři příjezdové cesty zdejší obdobou městské policie, a ta hlídkuje na těchto příjezdových cestách do současné doby od osmi hodin od rána do čtyř hodin odpoledne, kdy už se pomalu stmívá. Pokud člověk v této oblasti nemá výjimku, tak vás do této oblasti nepustí.

V Česku je stále možnost jet do hor aspoň na den. Půjčit si od známého karavan nebo pronajmout apartmán na delší dobu. To je zde absolutně nepředstavitelné. Ihned by vás někdo nahlásil. Ani vleky, ani pohostinství nejsou v provozu.

Nějaké petiční místa a otevírání hospod? To vůbec nepřipadá v úvahu. Dodržování nařízení za „jakéhokoli počasí“ je zde věc samozřejmá.

Karel Kašpar

Lidovky.cz: Jak je na tom tamní zdravotnictví?

Jako takové funguje nadále bez sebemenších komplikací. Při příchodu do nemocnice je zapotřebí vyplnit formulář se jménem, adresou a telefonním číslem z důvodu snadnějšího trasování. A je jedno, jestli se jedná o běžnou kontrolu či návštěvu specialisty.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Neplatí se nic, což mohu potvrdit ze své osobní zkušenosti. Já sám jsem už jeden absolvoval při návratu z Čech do Německa.