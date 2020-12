Cukroví bude letos domácí, obchody hlásí větší zájem o suroviny na pečení. Poptávají se ale i dobroty na zakázku

PRAHA Bez cukroví si Češi neumějí Vánoce představit. Tradiční rohlíčky, linecké nebo perníčky mlsá o svátcích až devadesát procent populace. A nezastaví je ani koronavirus. Ba naopak. Letošní pandemie, během níž je většina lidí nucena vyměnit kulturu, cestování či vánoční večírky za domácí krb, přivádí řadu z nich k vlastní troubě, ve které zkoušejí svůj pečicí um. Jedni z nudy, druzí z šetrnosti.

Jestliže loňským Vánocům dominovaly krabičky cukroví z vyhlášených lokálních pekáren či cukráren, letos se karta obrátila právě ve prospěch domácího pečení.

„Celé měsíce pracuji z domova, je to sice občas náročné, ale na pečení si čas najdu. A hlavně se tím skvěle odreaguji. Zatímco třeba těsto odpočívá v lednici, vyřídím si pracovní hovory či e-maily. Stres z toho, jak vše stihnu, letos odpadl,“ řekla serveru Lidovky.cz třicátnice Jana z Prahy.

Domácí pečení nevynechává ani pětačtyřicetiletá matka dvou dětí Andrea. O absenci stresu u ní ale nemůže být řeč.



Na Moravě průměrně 11 druhů

„Všichni jsme doma: manžel, děti na rotační online výuce, já pracuji. A do toho všeho musím péct a uklízet. Je to letos blázinec a není z něho úniku, jako v minulých letech třeba do kanceláře,“ postěžovala si. V loňském roce část vánočního cukroví koupila, něco dostala i darem od zaměstnavatele. „Letos je mi ale nějak líto utrácet. Když vím, že jsem doma, byť frmol mám velký, přijde mi škoda dávat tisíce za kupované cukroví,“ dodala.

Větší zájem o suroviny na domácí pečení letos potvrdily i obchodní řetězce. Na dračku jde zejména máslo, mouka a vejce. Zájem je i o mandle, oříšky či rozinky.

Ceny surovin se podle dat Českého statistického úřadu oproti loňsku dramaticky nezměnily. A tak například v tradiční baště vánočního cukroví – na jižní Moravě – nadále hospodyňky pečou svých v průměru jedenáct druhů sladkých dobrot.

Jinak se na letošní pečení dívá čtyřicetiletá Iva z Berouna, která se vůbec poprvé rozhodla několik sladkých krabiček zakoupit.

„Chci tím podpořit výrobce, drobné cukráře a pekaře, kteří už tak přišli o velkou část příjmů. Alespoň takto něco vydělají a já vlastně také, protože budu mlsat bez práce. Podzim jsem strávila v kuchyni, protože děti byly doma a vařila jsem obědy, takže nyní si dám alespoň takovouto odměnu,“ prozradila.

Na rozdíl od malých cukráren, které od jara přežívají horko těžko ze dne na den, netrápí nezájem zákazníků velké internetové obchody s potravinami. Podle Zdeňky Svobody, mluvčí společnosti Rohlik.cz, je poptávka po cukroví i letos velká, zejména ve velkých městech s Prahou na špici. A to i přesto, že ceny narostly zhruba o čtvrtinu.

„Už teď tušíme, že bude nutné navýšit rezervace u našich pekařů,“ řekla serveru Lidovky.cz. Cenově se podle ní startuje na 299 korunách za 375 gramů cukroví od pekárny Kabát až po kilové balení prémiového zboží od cukráře Skály za 949,90 koruny. Velký zájem je i o čerstvá těsta, například o perníkové, kakaové, oříškové, vanilkové či kokosové.

Muže cukrařina neláká

Hubené časy letos naopak čekají pořadatele loni tolik oblíbených vánočních kurzů pečení či akcí na firemních večírcích. Epidemiologická situace jim dala na dlouhou dobu stopku a těch málo dnů, kdy se mohly pořádat, čísla loňských tržeb nedoženou. Někteří organizátoři proto přistoupili i k online kurzům.

„Samozřejmě se přizpůsobujeme situaci, máme natočeno pečení vánočního cukroví online, které chceme v těchto dnech spustit. Uvidíme, jaká bude reakce na tuto verzi kurzů,“ uvedla pro server Lidovky.cz Helena Fléglová, zakladatelka HF Pastry Academy. Těch několik málo kurzů, které se mohly prezenčně uskutečnit, se podle ní naplnilo hladce.

„Lidé o to mají zájem, chtějí asi i na chvíli opustit své domovy,“ dodala s tím, že kromě klasiky, kdy se peče sedm druhů cukroví, je zájem také o kurz zaměřený na práci s čokoládou. „Tam se dělá velká čokoládová ozdoba, například čokoládový sob, vánoční tabulkové čokolády, perníkový nugát a podobně,“ doplnila.

O kurzy mají tradičně zájem především ženy, české muže prý pečení zrovna netáhne. „Je to dáno tím, že v Česku dělají cukrařinu většinou ženy. Není to jako ve Francii, Itálii či Španělsku, kde je podstatné zastoupení i mužů,“ vysvětlila Fléglová.