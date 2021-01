Izraelský systém očkování není zbytečně složitý, v jednoduchosti je síla, míní Prymula

Praha Izraelský systém očkování proti covidu není podle exministra zdravotnictví a nynějšího premiérova poradce Romana Prymuly zbytečně složitý, naopak se ukazuje, že v jednoduchosti je síla. Poté, co byla v zemi očkována skupina zdravotníků, dostávají vakcínu lidé starší 60 let bez rozdílu, řekl po videokonferenci s izraelskými experty. Klíčové je podle něj fungování centrálního informačního systému, díky němuž mají v Izraeli přehled o každé dávce.

Devítimilionový Izrael je považován za premianta v očkování. V Česku vakcínu do víkendu dostalo 40 000 lidí. Ve srovnání na 100 000 obyvatel očkuje ČR méně než Německo a Polsko a více než Slovensko nebo Rakousko. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve uvedl, že až bude dost vakcíny, Česko by mohlo denně očkovat až 100 000 lidí, polovinu z nich praktičtí lékaři.



„Ukazuje se, že v jednoduchosti je síla. Nešli do žádných složitých předpokladů, kdo má jaké onemocnění, ale v podstatě poté, co proočkovali skupinu zdravotníků, tak teď očkují kategorii 60+. Tito lidé se bez rozdílu do systému hlásí a jdou na očkování,“ řekl Prymula. Připravena je také skupina náhradníků za občany, kteří se na očkování nedostaví, aby nebyla žádná dávka znehodnocena.

Izrael už podle něj aplikoval dva miliony dávek, 300 000 lidí již obdrželo druhou. „V podstatě je zřejmé, že vakcína je velmi bezpečná, protože na takový vysoký počet tam mají jenom čtyři závažnější reakce,“ poznamenal Prymula. Izrael má 320 očkovacích center, denně naočkuje 150 000 lidí, přičemž cílem je 200 000, dodal.

Izrael převážně očkuje vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech, v podstatně větších objemech než do ČR pak do blízkovýchodní země putují také dodávky od společnosti Moderna, řekl Prymula. „Systém mají skutečně propracovaný, distribuují do center přesné počty, aby nedocházelo k opětovnému rozmrazování,“ uvedl.

Do celého systému jsou také podle Prymuly masivně zapojeny zdravotní pojišťovny. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek řekl, že zřizují některá velká očkovací centra, ale především zvou své klienty, aby se nechali očkovat.

Kampaně propagující vakcinaci podle Prymuly v Izraeli spíše reagují na eventuálně vznikající problém, větší potíže ale země nemá. Původně bylo například problémem přesvědčit ortodoxní Židy. „Nicméně se jim podařilo přesvědčit rabíny, aby se nechali očkovat, a pak problém spontánně vymizel. Jediný problém, který tam mají, je s minoritní muslimskou populací, ale to říkali, že snad také zvládnou,“ uzavřel bývalý ministr.

Očkování proti covidu-19 v Česku začalo 27. prosince. Dosud bylo k dispozici zhruba 100 000 vakcín od firmy Pfizer/BioNTech, dnes dorazilo dalších 8400 dávek od firmy Moderna. Od února by se mohly dodávky počítat na stovky tisíc měsíčně. V současné době se očkují zejména zdravotníci a postupně také zaměstnanci a klienti v domovech seniorů. Od pátku má být rezervační systém otevřený pro lidi nad 80 let, kterých je více než 440 000.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu o víkendu podle deníku The Times of Israel uvedl, že všichni Izraelci starší 16 let by mohli být naočkování do dvou měsíců, maximálně do konce března. Vláda je ale terčem kritiky za to, že neočkuje Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu, byť tam vakcínu dováží židovským osadníkům.