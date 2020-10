Moravskoslezské ANO podepsalo koalici s ODS, lidovci a ČSSD. Hejtmanem zůstane Vondrák

Ostrava Moravskoslezský kraj má podepsanou koaliční dohodu. Na spolupráci se dohodli zástupci vítězného hnutí ANO s ODS kandidující společně s TOP 09, s lidovci a nově proti předchozímu volebnímu období se sociálními demokraty.

Rozložení sil v jedenáctičlenné krajské radě bude v poměru 5:3:2:1. Koalice bude mít v pětašedesátičlenném zastupitelstvu převahu 46 hlasů. Hejtmanem bude znovu Ivo Vondrák (ANO). V opozici zůstanou Piráti, SPD a komunisté.



Záměr vytvořit širší koalici a rozšířit tu dosavadní o ČSSD Vondrák zveřejnil už v sobotu večer po volbách. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že kvůli končící těžbě uhlí čeká kraj transformace na ekonomiku postavenou na nových technologiích a k tomu je třeba široké podpory zastupitelstva. Se sestavením koalice spěchal i proto, že v zemi opět platí nouzový stav.



Hejtman bude mít na starosti strategii, bezpečnost a zahraniční vztahy. ANO zůstanou finance a investice, kterou nadále povede Jaroslav Kania, náměstkem pro regionální rozvoj bude opět Jan Krkoška, v čele zdravotnictví znovu stane Martin Gebauer a resort dopravy, který má ANO nově ve své gesci, bude řídit Radek Podstawka.

Za ODS bude nadále náměstkem Jakub Unucka, který bude mít na starosti průmysl a chytrý region. Bude statutárním zástupcem hejtmana. Školství zůstane náměstkovi Stanislavu Folwarcznému a o životní prostředí se z pozice uvolněné radní bude nově starat Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Lidovcům zůstane kultura, kterou opět povede Lukáš Curylo, a sociální věci. Hejtmanovým náměstkem s gescí sociálních vecí znovu bude Jiří Navrátil. Uvolněným radním za ČSSD bude Petr Kajnar, který bude mít na starosti územní plánování.

Fakt, že celá rada bude uvolněná, zdůvodnil hejtman tím, že kraj čeká čerpání peněz z evropských zdrojů, měly by přesáhnou celkovou hodnotu sto miliard korun. „Bude třeba se tomu věnovat na plný úvazek. Není to o tom, že to bude jenom o hlasování v radě kraje, jde o řešení řady věcí. Ta transformace bude velmi náročný projekt,“ uvedl Vondrák.

Podle něj měly uvolněné celé rady i další kraje. „Takže jsme se mezi ně tímto v podstatě zařadili,“ uvedl Vondrák. Podle něj chce kraj pokračovat v projektech, s nimiž začal v minulém volebním období.



V pětašedesátičlenném zastupitelstvu má ANO 24 mandátů, ODS deset, Piráti devět, lidovci sedm, SPD šest křesel, ČSSD pět a komunisté čtyři.