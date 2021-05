Odvolaný ředitel Waldorfské školy v Semilech se soudí s městem. Docházku umožnil i netestovaným dětem

Semily Bývalý ředitel Waldorfské školy v Semilech Ivan Semecký se kvůli svému odvolání soudí s městem. Právní zástupce už podal žalobu, sdělil ve středu Semecký, který umožnil chodit do školy i dětem, jejichž rodiče odmítli testování, a ve třídách děti nemusely nosit na obličeji roušky. Bývalý ředitel porušil vládní nařízení, a 20. dubna ho proto radní odvolali.

Školu zatím vede jeho zástupkyně, radnice už vypsala konkurz na nového ředitele školy, nastoupit by měl v polovině června.



O žalobě informovala starostka Lena Mlejnková (Volba pro Semily) na jednání zastupitelstva, víc věc nechtěla s odkazem na jednání soudu komentovat. Už dříve ale uvedla, že vedení města nemělo jinou možnost než ředitele odvolat. Rada o tom rozhodla jednomyslně. „Pan ředitel na jednání rady města žádal o více času, ale z jeho strany nebyl učiněn žádný vstřícný krok,“ řekla Mlejnková.

Za porušení opatření mohou hygienici vyměřit škole až třímilionovou pokutu. Po odvolání ředitele ale podle hygieniků došlo ve škole nápravě. „Žádné rozhodnutí zatím nepadlo, vypořádáváme námitky,“ řekla mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová. V pondělí podle ní v celém kraji prošlo testy 19 158 školáků, pět antigenních testů vyšlo pozitivně.

Největším problémem mimořádného opatření a metodiky ministerstva školství je podle Semeckého to, že sáhly na základní práva občanů. „Zakazuje dětem chodit do školy a popírá práva rodičů, aby rozhodovali o svých dětech,“ řekl odvolaný ředitel, který odmítal dělat ze školy testovací centrum. Na podporu Semeckého a za návrat dětí do škol bez podmínek vznikla petice, pod kterou se už na internetu podepsalo přes 14 000 lidí, dalších více než tisíc podpisů posbírali v Semilech na její listinnou podobu.

Testování a roušky patřily k podmínkám, za kterých se v dubnu mohly děti vrátit do lavic. Návrh na zrušení testování minulý týden zamítl Nejvyšší správní soud, na který se obrátili rodiče žákyně prvního stupně jedné z pražských základních škol. Stanovení povinnosti testování není podle soudu porušením práva na vzdělání, protože nepopírá rovný přístup ke vzdělání nebo jeho podstatu a smysl. Nejedná se ani o omezení svévolné bez legitimního důvodu, protože cílem testování je ochrana veřejného zdraví.

Semily jsou centrem waldorfského vzdělávání v Libereckém kraji. Ve městě s 8400 obyvateli je nejen mateřská a základní škola, ale od roku 2006 také lyceum. Semilská škola patří k nejstarším v zemi, příští rok oslaví 30 let svého založení. Dnes na ní studuje zhruba 310 dětí. Podle zástupkyně ředitele Lenky Břenkové nechodí kvůli testům do školy jen malá část dětí. „Nabízíme stěrové testy i plivací, které jsme nakoupili,“ řekla Břenková. Spory kolem školy se podle ní u zápisu do prvních tříd ani přijímacích zkoušek na lyceum neprojevily. „Třídy naplníme, na lyceum máme převis přihlášek,“ řekla.

Semecký ve škole končí, dostal výpověď. „Jeho pedagogický úvazek byl jen šestihodinový v rámci družiny. Protože teď řešíme rotační výuku a v rámci úsporných opatření jsme vyhodnotili, že těch jeho šest hodin nepotřebujeme. Dostal výpověď pro nadbytečnost. Čerpá teď dovolenou, protože měl hodně staré dovolené,“ dodala Břenková.