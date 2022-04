Vláda zavede institut generálního soudce. Reaguje tak na skandální rozhodování českých prezidentů

Miloš Balák byl v týdnu s konečnou platností odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava.

„Už toho máme dost! Není možné nadále tolerovat skandální rozhodnutí českých prezidentů. Poprask mezinárodních rozměrů způsobil před léty svými amnestiemi Václav Klaus a nyní se k němu přidal i Miloš Zeman. České občany tato rozhodnutí pohoršují a my jako vláda tomu nemůžeme nečinně přihlížet,“ řekl serveru Lidovky.cz premiér Fiala. „Proto zřídíme institut generálního soudce, který bude mít podle našeho návrhu zákona mimo jiné právo vetovat každé exekutivní rozhodnutí v zemi včetně prezidentských milostí či amnestií,“ uvedl předseda vlády s tím, že zákon bude předložen poslancům ke schválení v nejbližších týdnech.

Podle návrhu, který vypracoval speciální tým ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), nesmí být generální soudce či soudkyně mladší 40 let, musí mít právnické vzdělání a samozřejmostí je bezúhonnost. Verdikt generálního soudce nebude mít v pravomoci změnit žádný soud na území České republiky, ale ani mimo ni.

Zvolen na třináct let, nebo do konce života?

Doposud však chybí koaliční shoda nad otázkou, na jak dlouhé období má být generální soudce zvolen.

Zatímco lidovci navrhují třináct let, a to proto, aby funkční období generálního soudce bylo delší než tři standardní volební cykly, STAN navrhuje, aby nejvyšší arbitr sloužil spravedlnosti do konce života, jak je to zakotveno například v justičním systému USA.

Piráti si zase přejí, aby pracoval tak dlouho, dokud ho nesesadí referendum, které sám generální soudce může vypsat.

Kandidáta může navrhnout kterýkoli občan České republiky. Jelikož se jedná o rozhodnutí značného významu, ministři se sebekriticky shodli, že výběr tak klíčové osoby nelze svěřit pouze politikům.

Všichni až na Babiše

Proto by měl generálního soudce zvolit dvoutřetinovou většinou sbor, kde kromě poslanců a senátorů zasednou hejtmani, starostové měst nad 30 tisíc obyvatel, předsedové všech soudů a státních zastupitelství, členové Bankovní rady České národní banky, předseda ÚOHS, policejní prezident, ředitelé všech tří tajných služeb, všichni generálové Armády ČR, rektoři vysokých škol, nositelé státních vyznamenání od roku 1990 a na návrh ODS i prvních sto českých miliardářů z aktuálního žebříčku ekonomického časopisu Forbes, samozřejmě s výjimkou Andreje Babiše.