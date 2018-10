Pirátské dredy střídají Karlovo číro. TOP 09 bez pomoci končí, Piráty zúčtování teprve čeká

PRAHA Z tradičních sněmovních stran v uplynulých komunálních volbách nejvíce narazila TOP 09. Navázala tak na slabý výsledek, jejž zaznamenala v loňském souboji o Poslaneckou sněmovnu. Naopak nová sněmovní síla v podobě České pirátské strany oproti posledním volbám do zastupitelstev posílila. Piráti tím znovu otevřeli otázku, zda časem topku nevytlačí z politické mapy úplně. Podle odborníků je to však složitější.

726 ku 192. První číslo značí počet zástupců TOP 09 v obecních zastupitelstev po volbách roku 2014 tam, kde kandidovala samostatně. Druhá cifra odráží tutéž kategorii po letošním klání napříč obcemi a městy. Topka navíc přišla o zástupce ve velkých městech, vytratila za zastupitelstev Brna, Ústí nad Labem či Hradce Králové. Piráti jako samostatný subjekt naopak posílili z 21 zastupitelů na 275.

Obě strany cílí na podobnou voličskou základnu, k TOP 09 i Pirátům to táhne mladé, vzdělané a liberálně naladěné voliče z velkých měst. V této skupině začali Piráti lovit už v loňských volbách do dolní komory parlamentu, v nichž TOP 09 dramaticky oslabila. Letos by se mohlo zdát, že tento trend pokračoval.

„S přebíráním voličům je to složité, protože TOP 09 málokde kandidovala sama. Piráti kandidovali hlavně ve velkých městech. Pokud nebudou k dispozici povolební analýzy, myslím si, že se o tom, zda se tento proces, tedy přechod někdejších podporovatelů topky k Pirátům, prohlubuje, nedá spolehlivě vypovídat,“ sdělil k tomu serveru Lidovky.cz sociolog Jan Herzmann.

Překryv příznivců obou stran je však zřejmý. „Nepochybně existuje voličský přesun mezi TOP 09 a Českou pirátskou stranou, nicméně rozhodně nejde o setrvalý stav,“ sdělila k tomu serveru Lidovky.cz mluvčí strany Lenka Brandtová. Oba subjekty mají přitom odlišnou výchozí pozici. Topka se považuje za konzervativní pravicovou stranu, Piráti si zakládají na své ideologické neutralitě.

‚TOP 09 prodělává na nových stranách‘

Topce podle odborníků navíc v letošních volbách ublížila ještě jiná věc, přízeň jejich podporovatelů je těkavá. Pokud si ke straně dlouhé roky symbolizované motýlkem a v prezidentských volbách 2013 pomyslným čírem Karla Schwarzenberga vytvoří vztah, není příliš hluboký. Preferenci si zpravidla uchovají jedny, dvoje nanejvýš troje volby, pak se rozhlíží po nové politické nabídce.

„Ať by topka v zastupitelstvech dělala cokoliv, tak přesto tito lidé mají tendence volby od voleb vyhledávat jinou alternativu. Konkurence během posledních čtyř let vyrostla obrovská. Nabídka alternativních politických projektů se tak navýšila, že TOP 09 na tom prodělává,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz uznávaný politolog Daniel Kunštát.

Bilanci obecních voleb v podání TOP 09 se nebojí Kunštát nazývat katastrofou. Stejně jako sociolog Herzmann vidí zachování značky TOP 09 prostřednictvím taktiky, k níž strana zakladatelů Miroslava Kalouska či Karla Schwarzenberga přistoupila už letos a z které těžila třeba v Praze. Společným postupem s podobně laděnými stranami a hnutími.

„Nevím, jestli je to jediná možnost, ale je to možnost, která v tuto chvíli vypadá nadějně. Samostatná kandidatura topky vypadá minimálně rizikově. Je zřejmé, že se cítí nejistá, možná ohrožená, proto hledá aliance,“ říká Herzmann. „Nemyslím, že by TOP 09 by měla mít tolik sebedůvěry, aby kandidovala samostatně. Pokud nebude kandidovat v koalici, myslím, že nemá šanci dostat se do příští sněmovny,“ přikyvuje Kunštát.

Nejen liberálové, ale i důchodci, hlásí Piráti

Cestou může být obnovení politického souručenství se Starosty, s nimiž TOP 09 úspěšně a se solidními čísly dobyla sněmovnu ve volbách 2010 a 2013. Jeden z nejvýraznějších poslanců TOP 09 Dominik Feri s touto možností souzní. „Vyzkoušíme si to v evropských volbách, pak si to můžeme vyzkoušet v krajských a také sněmovních. Považuji to za moudré, protože strany se doplňují, topka je silná ve městech, starostové v obcích,“ míní.

TOP 09 v koalici V absolutních počtech zastupitelů oproti minulým volbám TOP 09 oslabila o něco méně, svých lidí má v obecních a městských reprezentacích 484. „Pokles zastupitelů je způsoben tím, že valná většina našich kandidátek byla koaličních, tedy. že na nich bylo méně míst pro kandidáty za TOP 09,“ uvedla mluvčí strany Lenka Brandtová. Jenže právě díky koalicím má topka dohromady aspoň tolik zastupitelů, samostatně by na tom byla mnohem hůř.

Strana i ústy své mluvčí ví, že její hlavní šancí do budoucna je v takovém sepětí pokračovat. „V těchto volbách se nám podařilo v mnoha případech spojení s nezávislými kandidáty či jinými demokratickými stranami, kde za největší úspěch považujeme spojení se STAN v rámci koalice v Praze. Rádi bychom pokračovali v této spolupráci i na úrovni evropských voleb,“ dodala.



Česká pirátská strana své skóre v obecních volbách čte jako potvrzení, že zapadla mezi stabilní politické subjekty. Bez ohledu na to, kolik voličů přetáhla TOP 09 či oslovila jiné. „Mladí vzdělaní liberálové nás bezpochyby volí, ale zdaleka to není jediný segment našeho elektorátu. Volí nás i spousta lidí na vesnicích i mezi důchodci. Potvrdilo se, že máme stabilní voličskou podporu,“ uvedl pro Lidovky.cz pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Podle něj ze současné podpory hodlají Piráti těžit i v kampani pro další volby, jimiž jsou následující rok evropské a v roce 2020 krajské. Politolog Kunštát ale upozorňuje, že vývoj podpory Pirátů může nabrat stejnou trajektorii jako v případě TOP 09. I jejich sympatizanti do značné míry platí za přelétavé voliče. Kromě toho se musí Piráti připravit na to, že skutečné voličské zúčtování je teprve čeká.

„Ve chvíli, kdy se stanou součástí vlád v rámci městských rad a budou mít aktuální politickou zodpovědnost, kdy se leccos nemusí povést, mohou přijít skandály, jako je běžné v každém lidském společenství, tak to dříve nebo později tuto entuziastickou podporu velké části mladých liberálních voličů rozdrolí,“ tvrdí Kunštát s tím, že v dlouhodobě perspektivě je nevýhodou Pirátů právě jejich slabší ideový a hodnotový náboj.