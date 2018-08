Filmové premiéry: Denzel Washington a animované kočky se infiltrují do Ku-klux-klanu

LOS ANGELES Tento týden míří do českých kin pětice snímků. Pokračování úspěšné akční podívané Equalizer doplní čínská pohádka s devíti životy, bláznivá špionská komedie, rafinované přistřižení křídel extremistické skupině a historie ruského hudebního undergroundu od perzekvovaného režiséra Serebrennikova.

Equalizer 2

Robert McCall (Denzel Washington) je tvrďák každým coulem. Bývalý příslušník speciálních jednotek bojuje za ty, kteří se od státního aparátu již žádné spravedlnosti dočkat nemohou. I v druhém dílu vezme do ruky automatickou pušku. Ve filmu režiséra Antoinea Fuqui znovu poteče krev.

Špión, který mi dal kopačky

Audrey (Mila Kunisová) a Morgan (Kate McKinnovová) jsou nerozlučné kamarádky, které ze všeho nejvíc milují nákupy a velké latte se skořicovou příchutí. Život se jim změní až ve chvíli, když zjistí, že bývalý přítel jedné z nich je superšpiónské eso. Dívky jsou na vlastní nebezpečí vtaženy do světa vysokých sázek a pevně utažených kravat. Jenže děvčata jsou možná ještě nebezpečnější než kdejaký špión.



Příběh koček

Kocour Marvin je spokojenou kočkou. Žije si jako král a jeho syn Samy mu dělá jen radost. Samy je nicméně velmi zvídavé dítě a jednoho dne si sestrojí létací stroj. S tím se vydá objevovat svět. Vyděšený Marvin se vydává po jeho stopě. Příběh koček je takový Hledá se Nemo na čtyřnohý způsob.

BlacKkKlansman

Ron Stallworth (John David Washington) je prvním afroameričanem v policejním sboru v době, kdy Amerikou ještě stále zmítá rasová nenávist. Ronovi je přidělena nevýrazná práce, ale jeho ambice jsou rozhodně větší. Spolu s kolegou Filipem Zimmermanem (Adam Driver) se rozhodnou infiltrovat Ku-kulx-klan.

Léto

Leningrad osmdesátých let. Undergroundová hudební scéna ve městě, kde jsou Iggy Pop a David Bowie hudebními modlami, nikdy nespí. Začíná léto a mladík Viktor se právě seznamuje s Mikem a jeho krásnou ženou Natašou. Skvělá muzika a zakázaná láska, co by se mohlo pokazit? Kirill Serebrennikov, režisér filmu, zmeškal premiéru filmu na festivalu v Cannes, protože trávil čas v domácím vězení v Moskvě.